Digital Services Act: TikTok non supera lo stress test

Al termine dello stress test, i tecnici della Commissione europea hanno rilevato che TikTok non rispetta pienamente il Digital Services Act (DSA). La nuova legge verrà applicata dal 25 agosto, quindi l’azienda cinese deve apportare le modifiche necessarie entro un mese. Nei prossimi giorni sarà il turno di Meta.

TikTok: stress test non superato

I tecnici della Commissione europea hanno avviato una serie di stress test per verificare il rispetto della legge sui servizi digitali da parte delle cosiddette VLOP (piattaforme online di gradi dimensioni). Dopo aver chiesto a Twitter di utilizzare più risorse, il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha dichiarato che TikTok deve accelerare le procedure per il rispetto completo del DSA.

Lo stress test per il social network è stato eseguito presso gli uffici di Dublino. Thierry Breton, che ieri sera ha pubblicato un video in cui discute dei risultati con il CEO Shou Zi Chew, ha dichiarato:

Gli eventi recenti hanno mostrato l’impatto e gli effetti che TikTok ha nella vita delle persone e nelle democrazie. TikTok conta più di un quarto della popolazione europea come utenti e la maggior parte di loro sono adolescenti. Se i suoi sistemi falliscono, l’entità delle conseguenze può essere drammatica.

Durante la videochiamata con il CEO, Breton ha dichiarato che non è accettabile consentire l’accesso a contenuti dannosi e, in alcuni casi, anche pericolosi per la vita. Per questo motivo, TikTok sarà tra le prime piattaforme che verranno messe sotto esame da fine agosto. Il commissario ha comunque elogiato l’impegno dell’azienda nel rispetto della legge.

Sono previsti miglioramenti per l’algoritmo dei suggerimenti e soprattutto per la trasparenza, come promette anche la responsabile della policy Caroline Greer. Nei prossimi giorni verrà eseguito lo stress test per Meta.