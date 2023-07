Digital Services Act: Amazon non è una VLOP?

La Commissione europea ha pubblicato a fine aprile l’elenco dei servizi che dovranno rispettare gli obblighi stabiliti dal Digital Services Act. Dopo Zalando, anche Amazon ha contestato la designazione di VLOP (Very Large Online Platform), presentando ricorso al Tribunale dell’Unione europea in Lussemburgo.

Amazon non è una VLOP?

Il Digital Services Act (Legge sui servizi digitali) prevede una serie di obblighi per i gestori dei servizi in base all’attività svolta e alle dimensioni. Le cosiddette VLOP (piattaforme online di grandi dimensioni), ovvero quelle con oltre 45 milioni di utenti attivi al mese, devono rispettare regole più stringenti. Secondo la Commissione europea, Amazon è una VLOP.

L’azienda di Seattle ha contestato la designazione, quindi vuole essere esclusa dall’elenco. Pertanto ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione.

Il DSA è stato progettato per affrontare i rischi sistemici posti da aziende molto grandi che hanno la pubblicità come entrata principale. Amazon non corrisponde a questa descrizione di “piattaforma online molto grande” ai sensi del DSA e pertanto non dovrebbe essere designata come tale.

Amazon sottolinea che le sue entrate derivano dal business retail (dalla vendita dei prodotti) e che non diffonde fake news, uno dei problemi che il DSA cercherà di risolvere. La designazione di VLOP comporta “onerosi adempimenti amministrativi che non avvantaggiano i consumatori europei“.

In realtà, la legge sui mercati digitali riguarda anche l’ingresso di prodotti illegali o non sicuri e la rimozione della merce contraffatta dalle piattaforme di e-commerce. In caso di violazione del DSA, le aziende rischiano una multa fino al 6% delle entrate globali e, in casi estremi, la sospensione del servizio in Europa.