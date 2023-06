Digital Services Act: stress test per Twitter

Come anticipato all’inizio del mese, alcuni esperti della Commissione europea hanno visitato il quartier generale di Twitter a San Francisco. L’azienda californiana verrà sottoposta ad uno “stress test” per verificare la capacità di rispettare il Digital Services Act (DSA). Thierry Breton, Commissione per il mercato interno, ha incontrato il nuovo CEO Linda Yaccarino.

A fine maggio, Twitter ha abbandonato il codice di condotta sulla disinformazione. In questo caso non si saranno conseguenze, dato che l’adesione era volontaria. Il DSA (legge sui servizi digitali), che verrà applicato dal prossimo 26 agosto, prevede invece diversi obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni, tra cui Twitter.

Thierry Breton e alcuni esperti effettueranno uno stress test per valutare se Twitter dispone degli strumenti necessari per contrastare la diffusione delle fake news e dei contenuti illegali. Il commissario ha spiegato proprio su Twitter il motivo del suo viaggio nella Silicon Valley (non per combattere in gabbia).

On my way to the Valley 🇺🇸 — not to cage fight, but to explain new EU #digital rules on online platforms and AI.

And help US tech firms get ready to comply.#DSA #DMA #AIAct #DataAct pic.twitter.com/GfhQpPO56n

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 22, 2023