Twitter ripristina i pagamenti per Google Cloud

Twitter ha ripristinato i pagamenti per Google Cloud. Sembra che l’accordo tra le parti sia stato raggiunto con l’intervento del nuovo CEO Linda Yaccarino. Elon Musk aveva deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, quindi a partire dal 1 luglio c’era il rischio di malfunzionamenti della piattaforma.

Twitter paga Google

Google Cloud viene utilizzato da Twitter dal 2018. I server dell’azienda di Mountain View ospitano alcuni servizi del social network, tra cui quelli per analisi dei dati e machine learning. Su Google Cloud funziona anche il tool Smyte per la moderazione dei contenuti. Secondo le fonti di Bloomberg, Twitter ha finora pagato tra 200 e 300 milioni di dollari all’anno.

Con l’arrivo di Elon Musk è stata avviata una drastica riduzione dei costi, quindi l’azienda aveva deciso di non rinnovare il contratto oltre la data di scadenza (30 giugno). L’intenzione era quella di migrare i servizi sui propri server, ma la roadmap non è stata rispettata (probabilmente anche a causa della carenza di personale).

Non è noto se Musk ha ottenuto la rinegoziazione del contratto o se sono state prorogate le attuali condizioni. Una fonte di Bloomberg ha però confermato che la “stretta di mano” tra Twitter e Google è avvenuta grazie all’intervento diretto del nuovo CEO Linda Yaccarino.

Durante la discussione tra Yaccarino e il CEO di Google Cloud (Thomas Kurian) è stato ipotizzato un ampliamento della partnership per includere anche l’advertising e l’accesso alle API. Twitter è uno dei clienti più importanti di Google, quindi l’accordo avrà benefici per entrambe le aziende.