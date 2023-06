Twitter potrebbe diventare più instabile: ecco perché

Mentre Linda Yaccarino diventa la CEO di Twitter sostituendo Elon Musk, il team della piattaforma dell’uccellino blu potrebbe rendere quest’ultima molto più instabile indebolendo consapevolmente l’infrastruttura sulla quale il social network si basa. Stando a recenti report, infatti, la società potrebbe stracciare gli accordi con Google Cloud per la gestione di alcuni servizi proprietari.

Twitter diventerà più instabile?

Stando a quanto riportato anche da Engadget a partire da altre indiscrezioni, Twitter potrebbe non rinnovare l’accordo da un miliardo di dollari con Google Cloud nato nel 2018 per ospitare alcuni dei suoi servizi sui server della Grande G. In particolar modo, Twitter si starebbe affrettando nella migrazione del maggior numero di servizi dall’infrastruttura Google prima della scadenza del contratto; tuttavia, alcuni strumenti potrebbero funzionare male o persino disattivarsi a tempo indeterminato.

Un loro arresto potrebbe comportare problematiche importanti nella lotta contro spam e diffusione di materiale illecito, o comunque di contenuti che vanno contro i termini di utilizzo di Twitter. Nel peggiore dei casi, all’interno del social in futuro potremmo assistere al proliferarsi di truffe, account falsi pronti a condividere link scam.

Fino a oggi l’instabilità ha caratterizzato la nuova era di Twitter sotto il patron di SpaceX e Tesla. Ripetutamente gli utenti hanno assistito al malfunzionamento della piattaforma o a continui cambiamenti di alcune feature. In questa evenienza specifica, però, è la sicurezza dei membri più attivi del social ad essere a rischio.