Digital Services Act: ecco i nomi dei 19 servizi

La Commissione europea ha pubblicato l’elenco delle piattaforme e dei motori di ricerca che dovranno rispettare gli obblighi stabiliti dal Digital Services Act (Legge sui servizi digitali). In totale sono 19: 17 piattaforme e 2 motori di ricerca. Le rispettive aziende hanno ora 4 mesi di tempo per adeguare il loro business al nuovo regolamento che entrerà in vigore il 17 febbraio 2024.

Rispetto del DSA per 19 servizi

Entro la scadenza del 17 febbraio 2023 era necessario inviare il numero di utenti attivi mensili, in base al quale la Commissione europea stabilisce le piattaforma online di grandi dimensioni e i motori di ricerca che dovranno rispettare gli obblighi aggiuntivi stabiliti dal Digital Services Act (DSA). Ora si conosce l’elenco dei servizi con almeno 45 milioni di utenti attivi al mese:

Piattaforme online di grandi dimensioni

Alibaba AliExpress

Amazon Store

Apple App Store

Booking.com

Facebook

Google Play

Google Maps

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando

Motori di ricerca

Bing

Google Search

Queste piattaforme e motori di ricerca dovranno adeguare i propri sistemi, risorse e processi per garantire la conformità al regolamento. Gli obblighi riguardano la trasparenza (ad esempio relativa agli annunci pubblicitari e ai suggerimenti), la protezione dei minori (vietata la pubblicità basata sulla profilazione), la moderazione dei contenuti e la disinformazione.

Le piattaforme dovranno presentare una valutazione dei rischi, indicando le misure che verranno attuate per la loro riduzione. La Commissione europea vigilerà sul rispetto della legge in collaborazione con le autorità nazionali. Recentemente è stato istituito il centro per la trasparenza algoritmica (ECAT) che controllerà il funzionamento degli algoritmi dei suggerimenti.