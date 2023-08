YouTube annuncia sei novità per Shorts

YouTube ha annunciato interessanti novità per la sua piattaforma di video brevi. L’azienda di Mountain View ha introdotto sei funzionalità per Shorts che consentono ai creatori di offrire nuove modalità di interazione agli oltre 2 miliardi di utenti mensili. Continua quindi la sfida con TikTok e i Reels di Instagram. Da febbraio sono disponibili nuove opzioni di monetizzazione.

Sei novità per YouTube Shorts

La prima novità si chiama Collab. Il tool consente ai creatori di registrare uno Short in un formato side-by-side con altri video Shorts o YouTube. La funzionalità è disponibile nel menu Remix, dove ci sono anche Green Screen (video YouTube o Short come sfondo) e Cut (segmento da 1 a 5 secondi di video YouTube o Short nel nuovo Short).

Gli utenti possono scegliere quattro layout side-by-side (sinistro, destro, sopra e sotto). Il rollout è stato avviato ieri sera e verrà completato nelle prossime settimane. Inizialmente sarà disponibile su iOS (su Android arriverà in seguito).

YouTube ha già rilasciato diversi effetti e sticker. Nei prossimi giorni sarà disponibile il nuovo sticker Q&A che permette fare domande al pubblico e ottenere risposte nei commenti.

I creatori di contenuti live possono testare la nuova funzionalità che permette di creare video in diretta con orientamento verticale, come su TikTok. Gli utenti troveranno i video live nel feed degli Shorts. Questa nuova esperienza full screen sarà disponibile per tutti nei prossimi mesi.

La nuova funzionalità Sound nel menu Remix consente invece di usare audio ed effetti del video appena visto. L’azienda californiana ha inoltre aggiunto l’opzione che consente di salvare gli Shorts nelle playlist su YouTube. Infine, nelle prossime settimane sarà disponibile un nuovo tool che consente di trasformare i video orizzontali in Shorts.