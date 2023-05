IA migliora anche YouTube Shorts: la dimostrazione di Google Deepmind

Mentre prosegue lo sviluppo di funzionalità inedite per Google Bard, il chatbot della Grande G che da poche ore offre anche risposte sotto forma di immagini, il team di Google Deepmind rivela una novità interessante in arrivo su YouTube. L’intelligenza artificiale approda anche su YouTube Shorts generando automaticamente descrizioni per centinaia di milioni di video nei metadati, rendendoli facilmente ricercabili tramite l’app mobile e su browser Web.

La soluzione IA concepita da Google si chiama “Flamingo” ed è un modello di linguaggio visivo che verrà implementato a breve per generare descrizioni dei filmati agli utenti. Estrapolando singoli fotogrammi dagli Shorts, l’intelligenza artificiale descrive ciò che avviene in essi e trasforma la descrizione in metadati da archiviare all’interno di YouTube, affinché la piattaforma classifichi e suggerisca i giusti video al pubblico interessato.

Queste descrizioni vengono già applicate a tutti gli Short appena caricati; ergo, i creator non dovranno intervenire in alcun modo.

Our powerful visual language model Flamingo is changing the way 𝘺𝘰𝘶 can watch @YouTube Shorts. 🦩

It automatically generates descriptions for hundreds of millions of videos in their metadata, making them more searchable.

Here’s how AI is helping creators and viewers. ⬇️ pic.twitter.com/pAt7MxFNs1

— Google DeepMind (@DeepMind) May 24, 2023