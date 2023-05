Google Bard ora risponde anche con immagini

Google Bard non sarà ancora accessibile in Italia – salvo l’uso di VPN per sfruttare il servizio dall’estero – ma continua ad arricchirsi di funzionalità in attesa del debutto nel Belpaese e anche in altri Paesi europei. Dopo l’arrivo dell’update che migliora le capacità di riassumere informazioni, il chatbot della Grande G ottiene un nuovo miglioramento promesso durante il keynote I/O 2023: le risposte tramite immagini agli utenti.

Google Bard ora risponde con immagini

Come notato da Android Police nelle ultime ore, Google Bard da oggi fornisce elementi visivi nelle risposte di ricerca. No, non si tratta della generazione di immagini, bensì della ricerca di fotografie tramite Google Immagini che rispettano la richiesta dell’utente. Ad esempio, è possibile chiedere al chatbot di rispondere con “la fotografia di Roma con il Colosseo sullo sfondo”, e Bard farà del suo meglio per proporre una selezione di immagini più corretta possibile.

Altrimenti, se state pianificando un viaggio potete domandare informazioni sulle destinazioni turistiche che avete in mente e ricevere, eventualmente, qualche immagine di località che potreste visitare.

Al momento della scrittura della notizia Bard può solo rispondere con immagini e non cercarne tramite Google Lens; l’integrazione di quest’ultimo servizio, però, avverrà tra qualche settimana. Inoltre, Bard inizierà presto a sfruttare Adobe Firefly, generatore di arte IA che permetterà al chatbot di creare immagini da zero, sulla base delle idee degli utenti.

Man mano che Bard continua a maturare, vedremo sicuramente più aggiornamenti e funzionalità che miglioreranno l’esperienza. In Europa, pertanto, debutterà ufficialmente con una serie di feature decisamente intrigante, che potrebbe finalmente rendere Google Bard un degno rivale di ChatGPT e Bing Chat.