Novità app IO: punti patente, pratiche e veicoli

Dopo l’integrazione di IT-Wallet, la modifica dell’interfaccia e l’arrivo del servizio SEND, l’app IO riceve un altro importante aggiornamento. Gli utenti troveranno quattro servizi della Motorizzazione Civile, in precedenza accessibili dal Portale dell’automobilista.

Pagamenti, veicoli, patenti e pratiche

Quando l’utente accede alla sezione Servizi vedrà uno dei servizi della Motorizzazione Civile in primo piano e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra gli enti in evidenza. Dopo aver toccato su quest’ultimo verrà mostrato l’elenco completo dei servizi.

Come si può vedere nello screenshot ci sono: I miei pagamenti, I miei veicoli, Le mie patenti e Le mie pratiche. In dettaglio, i quattro servizi offrono le seguenti funzionalità:

I miei pagamenti : consultazione di stato e dettaglio dei pagamenti, download della ricevuta del pagamento e ricezione di comunicazioni

: consultazione di stato e dettaglio dei pagamenti, download della ricevuta del pagamento e ricezione di comunicazioni I miei veicoli : consultazione dei dati dei veicoli, controllo dello stato della copertura assicurativa RCA, controllo stato della revisione e ricezione comunicazioni

: consultazione dei dati dei veicoli, controllo dello stato della copertura assicurativa RCA, controllo stato della revisione e ricezione comunicazioni Le mie patenti : verifica del saldo dei punti, dettagli del verbale che ha portato alla perdita di punti e ricezione comunicazioni

: verifica del saldo dei punti, dettagli del verbale che ha portato alla perdita di punti e ricezione comunicazioni Le mie pratiche: stato e dettagli delle pratiche, ricezione comunicazioni

Toccando il pulsante “Vai al servizio” verrà chiesto il consenso all’uso del codice fiscale e quindi si aprirà la relativa pagina sul Portale dell’automobilista. L’accesso tramite app IO evita dunque un secondo login.

Il servizio Documenti su IO consente di aggiungere la versione digitale della patente di guida al Portafoglio. In fondo alla pagina è stato aggiunto il link “Vai al saldo punti patente” che porta alla pagina sul Portale dell’automobilista, come avviene con il servizio della Motorizzazione Civile. In base all’aggiornamento del 7 aprile, l’app IO viene utilizzata da 11,5 milioni di italiani.