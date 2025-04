IT-Wallet dopo quattro mesi: quanti sono i Documenti su IO?

Sono trascorsi esattamente quattro mesi dal lancio per tutti di Documenti su IO, la novità dell’app IO che permette ai cittadini di caricare i propri documenti in formato digitale, grazie al sistema IT-Wallet. Qual è stata, fin qui, l’accoglienza riservata alla novità? Lo sappiamo grazie al sito ufficiale del progetto, da poco rinnovato, che include una sezione dedicata.

App IO e documenti: come sta andando?

La situazione è quella riportata nell’immagine qui sotto (aggiornata al 3 arile 2025). Ci sono state 4,8 milioni di attivazioni, equivalenti a coloro che hanno deciso di abilitare la funzionalità. Questi hanno caricato 8 milioni di documenti, più precisamente 4,1 milioni di volte la tessera sanitaria, 3,8 milioni la patente di guida e 0,1 milioni la carta europea della disabilità.

Tornando alle attivazioni, il grafico qui sopra mostra l’andamento nel tempo. Dopo la forte adozione iniziale, il ritmo della crescita è rallentato, com’era prevedibile, ma risulta ancora costante. Nel corso dell’ultimo mese ha fatto segnare +0,4 milioni.

Lo stesso discorso vale per i documenti caricati, ai quali prima o poi dovrebbe aggiungersi anche la carta di identità (non sappiamo quando). Non è stato possibile reperire i dati relativi al periodo che va da metà dicembre a fine gennaio.

Il futuro di IT-Wallet e dell’app IO

Per quanto riguarda IT-Wallet, sappiamo che, a partire dal prossimo anno, il portafoglio digitale italiano dovrà interfacciarsi con quello europeo (come previsto dal progetto EU-Wallet). La volontà espressa dal vecchio continente è quella di assicurare l’interoperabilità transfrontaliera tra gli strumenti lanciati dai singoli paesi membri.

Concentrando l’attenzione sull’app IO, invece, di recente ha implementato una funzionalità dedicata all’attivazione del servizio SEND e accolto un restyling con l’introduzione di un nuovo carattere più facilmente leggibile e presto garantirà il supporto al tema scuro. 11,5 milioni di persone l’hanno utilizzata nel corso dell’ultimo anno per interagire con i servizi della Pubblica Amministrazione.