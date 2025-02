App IO ha un nuovo sito: restyling con i numeri di IT-Wallet

Raggiungendo l’indirizzo ioapp.it ci si trova di fronte al nuovo sito dell’app IO. Il portale è stato sottoposto a un totale restyling da parte del team di PagoPA. L’obiettivo dichiarato è quello di renderlo più fruibile e di uniformarne la veste grafica al design dell’applicazione mobile per smartphone.

È online il nuovo sito dell’app IO

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, l’operazione nasce dall’esigenza di raccontare al meglio l’evoluzione di IO . A cinque anni di distanza dal lancio (noi di Punto Informativo eravamo presenti), la fase beta è conclusa. Ora, nelle mani degli italiani, c’è un prodotto solido , già utilizzato da 11,2 milioni di cittadini nel corso degli ultimi dodici mesi, per interagire con oltre 340.000 servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

L’odierna introduzione del restyling segue cronologicamente quella delle diverse novità lanciate lo scorso anno. Si va dal rinnovo della sezione Servizi, sempre più ricca, alla ristrutturazione di quella Pagamenti, senza ovviamente dimenticare il debutto di IT-Wallet avvenuto per tutti a inizio dicembre, a cui oggi si affidano 4,3 milioni di persone.

Va precisato che il nuovo sito dell’app IO non equivale alla sua versione desktop, che a differenza di quanto promesso in un primo momento non arriverà. Continua a svolgere il ruolo di vetrina. Il team impegnato sul progetto ha preferito concentrare tempo e risorse sullo sviluppo e sul miglioramento delle controparti per smartphone.

A un primo rapido sguardo, il lavoro svolto sembra andare nella giusta direzione, con la descrizione delle funzionalità e spunti per approfondirne i singoli aspetti. Qualcosa però manca. Anzi, non c’è più. Il riferimento è alla pagina “IO in numeri” della sezione “Visione e risultati”. Sono state aggiunte informazioni sui documenti caricati (attraverso il sistema IT-Wallet), ma rispetto al passato sono scomparsi, ad esempio le statistiche relative agli identity provider utilizzati per effettuare l’autenticazione con SPID.