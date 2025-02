IT-Wallet nell'app IO: 3,6 milioni di attivazioni per la Zecca

Come sta andando IT-Wallet? Sono trascorsi ormai più di due mesi dal lancio ufficiale della funzionalità, integrata nella sezione Portafoglio dell’app IO e accessibile da tutti i cittadini a partire dal 4 dicembre. A fornire un’indicazione dell’accoglienza fin qui riservata è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I primi due mesi di IT-Wallet nell’app IO

Come riportato sulle pagine de Il Sole 24 Ore, i dati aggiornati al 30 gennaio 2025 fanno riferimento a oltre 3,6 milioni di attivazioni, 500.000 delle quali registrate nel corso dell’ultimo mese. A una settimana dal lancio erano circa 2,4 milioni. L’effetto novità è svanito, ma l’interesse rimane comunque alto.

Al momento, i documenti che è possibile caricare grazie al sistema IT-Wallet sono tre, gli stessi già presenti al lancio: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Hanno tutti valore legale, dunque possono essere esibiti su richiesta delle forze dell’ordine durante un controllo o negli uffici della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle pratiche burocratiche. Sappiamo da tempo che ne arriveranno altri, a partire dalla carta di identità, ma ancora non è noto con quali tempistiche.

Guardando avanti, il progetto anticipa l’esordio del cosiddetto EU Wallet, il portafoglio digitale europeo per il quale è previsto un lancio entro il 2026.

Tra le difficoltà incontrate dal progetto, soprattutto durante la fase di test avviata nell’estate scorsa e ancor di più a ridosso del debutto su larga scala, ci sono quelli inerenti a presunti rischi per la privacy. Sia la funzionalità sia l’applicazione che la ospita sono finite al centro di una campagna di disinformazione che ha richiamato alla mente quella vista in passato con il Green Pass: diverso contesto, stesse dinamiche.

Restando in tema, l’app IO ha raggiunto e superato quota 43,1 milioni di download (la fonte è il sito ufficiale del progetto), eseguiti in gran parte su smartphone con sistema operativo Android (70,7%). L’altra versione disponibile è per iOS (29,3%). Il metodo di autenticazione utilizzato con maggiore frequenza è SPID (90,9%), molto più della CIE (9,1%).