IT-Wallet: 4 milioni di documenti nell'app IO in una settimana

È trascorsa una settimana (più precisamente otto giorni) da quando IT-Wallet ha fatto il suo debutto ufficiale per tutti, all’interno dell’app IO. Come è stata accolta la novità? Sappiamo che, nelle 24 ore del lancio, il desiderio di mettere alla prova la funzionalità ha decuplicato i download dell’applicazione nelle sue versioni per Android e iOS. Oggi sappiamo anche quanti sono i documenti caricati dagli italiani.

La prima settimana di IT-Wallet nell’app IO

A renderlo noto è Il Sole 24 ore, fornendo alcune statistiche interessanti. Il numero dei portafogli digitali attivati ammonta a 2,39 milioni. Al loro interno, la patente di guida è stata inserita 1,76 milioni di volte, la tessera sanitaria circa 2,04 milioni di volte e la carta europea della disabilità un totale pari a 35.000 volte. Calcolatrice alla mano, siamo quasi a quota 4 milioni.

Sul tema è intervenuto Alessio Butti, parlando del successo del lancio , nonostante i problemi del day one. Lo ha descritto come il risultato di un impegno collettivo che merita il massimo riconoscimento . Lo stesso Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica ha ribadito in via ufficiale, solo pochi giorni fa, che i lavori proseguono per l’integrazione nell’app IO anche della carta di identità. Potrebbe arrivare in IT-Wallet già entro i prossimi mesi.

In seguito alla distribuzione della funzionalità, formalmente chiamata Documenti su IO, abbiamo notato un interesse particolare nei confronti di un articolo pubblicato su queste pagine e dedicato a una serie di chiarimenti. Li proponiamo di seguito, in forma sintetica, per sgombrare il campo da eventuali dubbi e dalla disinformazione che serpeggia tra le bacheche social (per rendersene conto è sufficiente cercare i post collegati all’hashtag #itwallet).