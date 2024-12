Documenti su IO (IT-Wallet): alcuni doverosi chiarimenti

Quella che si sta per concludere è la settimana di IT-Wallet. O meglio, della funzionalità Documenti su IO. Nella giornata di mercoledì è avvenuto il lancio per tutti i cittadini che hanno installato l’app IO sul proprio smartphone (non senza qualche problema). Dedichiamo questo articolo a chi non l’ha ancora attivata, fermato da dubbi o perplessità sulla natura e sulle caratteristiche dell’iniziativa.

IT-Wallet: Documenti su IO per tutti

Lo spunto è fornito da una serie di post su Instagram condivisi negli ultimi giorni dal Dipartimento per la trasformazione digitale dell’account ufficiale dell’app IO.

Il valore legale dei documenti digitali

Partiamo dal passaggio in merito al valore legale dei documenti digitali che è possibile conservare all’interno dell’applicazione.

Ti ricordiamo che la versione digitale dei documenti su IO ha piena validità legale e può essere utilizzata sul territorio nazionale in specifici contesti di verifica dal vivo, al posto dei corrispettivi documenti fisici, in maniera del tutto volontaria e gratuita.

Non sostituiscono quelli fisici

È bene poi chiarire che l’arrivo di IT-Wallet, a differenza di quanto sostiene qualcuno, non manda in pensione i documenti fisici, quelli tradizionali. Sarà possibile continuare a utilizzarli, come sempre. Inoltre, il caricamento delle versioni digitali nell’app non è automatico.

Nessun documento viene aggiunto al portafoglio su IO senza la tua esplicita richiesta. Se lo preferisci, quindi, potrai continuare a usare esclusivamente i documenti fisici.

Presto arriveranno altri documenti

Il lancio della funzionalità rappresenta il primo step di un percorso che, in futuro, consentirà di inserire altri documenti nell’applicazione, a partire dalla carta di identità.

Il rilascio di Documenti su IO anticipa alcune funzionalità del futuro IT-Wallet pubblico, in attesa della piena operatività del Sistema di portafoglio digitale italiano prevista per il 2025.

Il caricamento non è sempre immediato

Poi, il team responsabile dell’app IO chiarisce che il caricamento della patente (scopri come fare nel nostro approfondimento) non avviene in tempo reale, ma richiede dei tempi tecnici.

L’emissione non avviene in tempo reale: una volta che hai richiesto il documento, riceverai successivamente in-app un messaggio che ti informa che la tua patente su IO è pronta per essere aggiunta al Portafoglio. Considera che, in momenti di picco delle richieste, potrebbero essere più lunghi del normale (da qualche ora a qualche giorno).

Il discorso cambia per la tessera sanitaria e per la carta europea della disabilità.

L’emissione avviene solitamente in tempo reale. Considera che, in momenti di picco delle richieste, potrebbero essere più lunghi del normale. In caso di rallentamenti ti invitiamo a riprovare dopo qualche minuto.

È meglio aggiornare l’applicazione

Se la funzionalità Documenti su IO ancora non risulta disponibile nella sezione Portafoglio dell’app IO, è utile aggiornare l’applicazione attraverso Google Play su Android o App Store su iOS.