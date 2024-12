Documenti su IO: problemi nel giorno di IT-Wallet

Come accennato questa mattina, non tutti sono ancora in grado di utilizzare la funzionalità Documenti su IO: si segnalano diversi problemi. La novità, legata al sistema IT-Wallet, è quella che permette di caricare all’interno dello smartphone i propri documenti, in formato digitale. Ricordiamo che il 4 dicembre è il giorno scelto per la distribuzione a ogni cittadino che ha installato l’applicazione.

I problemi al lancio per Documenti su IO

Il messaggio di errore qui sopra, che abbiamo catturato in redazione, compare dopo aver dato il via alla procedura necessaria per aggiungere patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità al portafoglio digitale.

C’è un problema sui nostri sistemi. Riprova tra qualche minuto. Se si ripete, contatta l’assistenza.

Non è l’unico. Tra chi è riuscito ad avviare alla configurazione, qualcuno si trovando di fronte ad altri avvisi. Il comune denominatore è il riferimento alle molte richieste ricevute. In altre parole, si sta verificando un sovraccarico dell’infrastruttura, dovuto ai milioni di utenti attivi in contemporanea.

Ci sono molte richieste sui sistemi dell’ente che fornisce i dati della tessera sanitaria. L’ente è al lavoro per risolvere il problema. Riprova più tardi.

Come spiegato nel nostro approfondimento dedicato, per caricare i documenti non è necessario fotografarli né effettuare l’upload delle scansioni. Per quanto riguarda la patente di guida, ad esempio, l’operazione avviene mettendo in comunicazione l’app IO con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che a sua volta passa poi la richiesta alla Motorizzazione Civile.

Si è verificato un errore imprevisto. L’ente che emette le versioni digitali dei documenti sta riscontrando dei problemi ed è già al lavoro per risolverli: riprova più tardi.

Con tutta probabilità, si tratta di problemi temporanei, che andranno risolvendosi da soli ed entro poche ore, di pari passo con la diminuzione del volume delle richieste. Intanto si registra il rilascio della nuova versione 2.78 dell’applicazione sia su Android sia su dispositivi iOS.