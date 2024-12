Il day one di IT-Wallet ha decuplicato i download dell'app IO

Mercoledì 4 dicembre, la funzionalità Documento su IO legata al sistema IT-Wallet è stata resa disponibile per tutti i cittadini, al termine della fase di test avviata nel mese di ottobre e passata attraverso una distribuzione graduale. Com’era prevedibile, questo ha provocato un incremento nel volume dei download dell’app IO. I numeri ufficiali fotografano un interesse nei confronti della novità andato però forse ben oltre le aspettative.

App IO: download x10 con l’arrivo di IT-Wallet

Dal grafico mostrato nel sito dell’applicazione, gestito da PagoPA, si apprende che, in quelle 24 ore, il software è stato scaricato 311.093 volte. Per fare un confronto, prendendo in considerazione il giorno precedente (3 dicembre), il contatore si è fermato a quota 27.760.

Il volume dei download è dunque più che decuplicato, tornando poi pian piano verso i livelli abituali (125.761 il 5 dicembre, 62.741 il 6 dicembre, 48.786 il 7 dicembre e 46.061 l’8 dicembre). Potrebbero aver contribuito gli aggiornamenti rilasciati in tutta fretta per risolvere alcuni problemi del day one, inerenti alla comparsa di errori durante il caricamento dei primi tre documenti supportati ovvero la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

Il progetto IT-Wallet è fin dalle sue prime fasi di sviluppo nel mirino teorie del complotto che spaziano dalla presunta influenza di Bill Gates al possibile conseguente blocco del bancomat. È sufficiente dare uno sguardo ai post che accompagnano l’hashtag #itwallet sui social per trovarne molte altre.

Nei giorni scorsi abbiamo dedicato un articolo ad alcuni doverosi chiarimenti sul tema. Li sintetizziamo di seguito.