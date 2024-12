IT-Wallet: quando la carta di identità nell'app IO?

La domanda è legittima: quando sarà possibile caricare la carta di identità all’interno dell’app IO? Si tratta di una possibilità prevista e confermata in via ufficiale già da tempo, fin da quando si è iniziato a discutere del progetto IT-Wallet, arrivato a concretizzarsi negli ultimi mesi con il lancio per tutti della funzionalità Documenti su IO. Giunti a fine anno, facciamo il punto.

Carta di identità nell’app IO con IT-Wallet: quando?

Una vera e propria risposta, certa e definitiva, non c’è, almeno per il momento. Possiamo però ipotizzare una tempistica non troppo estesa. Nella prima metà dell’anno si è parlato del gennaio 2025 come mese da cerchiare in rosso sul calendario per assistere al debutto, ma da allora se ne è saputo ben poco. L’impressione è che possa slittare più avanti, almeno fino alla primavera. L’integrazione richiede inevitabilmente tempi tecnici che devono essere rispettati.

Ai tre documenti già disponibili nell’applicazione (patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità), tutti con valore legale, non si aggiungerà solo la carta di identità, ma anche la tessera elettorale, i certificati anagrafici e il fascicolo sanitario elettronico. L’obiettivo più di lunga data è quello di estendere la funzionalità anche dalla firma digitale e a una serie di servizi di tipo sia pubblico sia privato, come gli abbonamenti dei mezzi di trasporto e i biglietti di ogni sorta.

L’Italia, che si è mossa in anticipo con l’iniziativa, dovrà poi fare i conti con l’arrivo del cosiddetto EU-Wallet, il portafoglio digitale europeo il cui esordio è previsto nel corso del 2026.

A proposito dell’app IO, questa mattina abbiamo dedicato un articolo all’andamento registrato nel corso del 2024. Nel corso degli ultimi 12 mesi ha accumulato un totale pari a 5,76 milioni di download, con un incremento significati rispetto all’anno precedente, in parte dovuto proprio al lancio di IT-Wallet.