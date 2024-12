App IO si aggiorna per risolvere i problemi di IT-Wallet

È disponibile un nuovo aggiornamento per l’app IO, che la porta alla versione 2.79. Lo si può scaricare direttamente dalle piattaforme Google Play e App Store, rispettivamente su Android e iOS. Al netto dei soliti immancabili bugfix introdotti, ciò che balza all’occhio dando uno sguardo al changelog è il riferimento diretto a IT-Wallet.

Nel dettaglio, è citata a risoluzione di un problema che impediva la corretta attivazione della funzionalità Documenti su IO, lanciata in via ufficiale per tutti i cittadini il 4 dicembre, al termine della fase di test. Riportiamo di seguito il passaggio.

Abbiamo risolto un problema che impediva ad alcuni utenti di attivare Documenti su IO pur avendo un dispositivo compatibile.

Non è chiaro quale fosse il problema nello specifico. Sappiamo però che un numero non differente di utenti ha incontrato difficoltà nel caricamento dei documenti, anche su smartphone come quelli della gamma Samsung Galaxy, senza modifiche né permessi di root. Di fatto, sono risultati non supportati, nonostante disponessero di tutti i requisiti necessari (la redazione di DDay ha dedicato un approfondimento al tema). Questa una delle recensioni pubblicate su Google Play.

Non posso caricare i miei documenti su smartphone perché non rispetta i requisiti. È un S24 Ultra liscio, senza modding e senza accesso ai permessi di root. Il sistema operativo e le app sono ufficiali e aggiornati all’ultima versione e non sono presenti “compromissioni” di alcun tipo visto che app della banca e del lavoro (medico) funzionano perfettamente (e richiedono anch’esse un dispositivo conforme). Vediamo se risolvono.

Nella sua prima settimana di disponibilità, il portafoglio digitale di IT-Wallet nell’app IO ha fatto registrare un totale pari a 2,39 milioni di attivazioni, con quasi 4 milioni di documenti caricati (oltre 2 milioni di upload per la tessera sanitaria). Sappiamo inoltre che il debutto della funzionalità ha decuplicato i download dell’applicazione.

Il futuro di Documenti su IO

L’obiettivo di lungo termine è quello di andare oltre il supporto per la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Come già scritto a ottobre, dovrebbero arrivare presto la carta di identità, la tessera elettorale, i certificati anagrafici e il fascicolo sanitario elettronico, anticipando l’integrazione futura della firma digitale, degli abbonamenti e dei biglietti. La volontà è quella di spalancare le porte dell’iniziativa anche al settore privato.