App IO: un messaggio per il Fascicolo Sanitario Elettronico

In queste ore, molti di coloro che hanno installato l’app IO sul proprio smartphone (magari per accedere al portafoglio digitale di IT-Wallet) stanno vedendo comparire una notifica relativa al Fascicolo Sanitario Elettronico. Vediamo di cosa si tratta e perché vale la pena dedicarle un minuto del proprio tempo.

Fascicolo Sanitario Elettronico: il messaggio dell’app IO

A inviarla è il Ministero della Salute e fa riferimento alla riapertura dei termini per opporsi all’inserimento del pregresso . Ecco come compare sul display del telefono.

Fa capolino anche all’interno della sezione Messaggi nell’app IO.

Questo il testo completo.

Ecco la trascrizione.

Fino al 17 dicembre 2024 è nuovamente possibile esercitare il diritto di opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE con i dati e i documenti sanitari antecedenti al 19 maggio 2020. Il FSE raccoglie in modo sicuro i tuoi dati e documenti sanitari e consente a te e al personale medico di consultarli per curarti ovunque, anche in situazioni di emergenza. Se preferisci opporti all’alimentazione del tuo FSE con dati e documenti pregressi (antecedenti al 19 maggio 2020) collegati al sito www.sistemats.it e segui le istruzioni. Per saperne di più sul FSE e avere indicazioni specifiche per i neo maggiorenni e le persone non assistite dal SSN e che abbiano richiesto o chiederanno in futuro la riattivazione presso il SSN consulta il sito www.salute.gov.it/campagnafse.

Cos’è l’inserimento del pregresso? Al tema abbiamo dedicato un approfondimento su queste pagine nei mesi scorsi, spiegando come esercitare il diritto di opposizione con una guida da seguire passo dopo passo.

In sintesi, si tratta dell’operazione automatica che carica, nel Fascicolo Sanitario Elettronico, tutti i dati e i documenti sanitari relativi al cittadino e risalenti a prima del 19 maggio 2020. Di quali si tratta? Sono quelli generati da eventi clinici e prestazioni ovvero ricoveri, visite, esami, referti e prescrizioni.

Senza far nulla, ovvero non esercitando il diritto di opposizione, saranno aggiunti al FSE, così da risultare disponibili per la consultazione da parte del personale medico autorizzato in caso di necessità (o dallo stesso cittadino). Altrimenti, rimarranno esclusi, ma il paziente potrà comunque esibirli all’occorrenza.