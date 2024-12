Il 2024 dell'app IO: download e non solo nell'anno di IT-Wallet

Che 2024 è stato per l’app IO? Tracciamo un profilo dell’anno trascorso e che sta per giungere a conclusione, prendendo come riferimento la pagina del sito ufficiale che riporta i numeri e le statistiche relative al progetto. Di certo, il momento clou è quello coinciso con il lancio di IT-Wallet, avvenuto a fine ottobre per una piccola porzione di cittadini (ancor prima a luglio con l’avvio di un test molto ristretto), arrivando poi a inizio dicembre ad abbracciare tutti.

5,76 milioni di download per l’app IO nel 2024

L’ultimo aggiornamento risale alla giornata di ieri, 29 dicembre, con 42.331.170 download in totale, suddivisi al 70,8% per la versione Android e al rimanente 29,2% per quella iOS. Qui sotto il grafico che mostra l’andamento nel tempo, fin dalle sue prime fasi.

Da uno sguardo al passato emerge che l’app IO è stata scaricata 5,76 milioni di volte quest’anno, mentre in quello precedente (2023) il conteggio si era fermato a 4,24 milioni. L’incremento c’è stato ed è significativo, ma inferiore rispetto ai 7,49 milioni del 2022, quando l’applicazione ha accolto novità come la Carta Giovani Nazionale e l’aggiunta di PayPal tra i metodi di pagamento. Il motivo è presto detto: molti italiani l’avevano già installata sul proprio smartphone.

SPID rimane il metodo di autenticazione preferito con il 91% della quota, lasciando le briciole a CIE (9%). Il gestore di identità digitale più utilizzato è, senza troppe sorprese, Poste Italiane (81,8%).

Il 2024 ha fatto registrare un aumento anche per quanto riguarda il volume dei messaggi inviati ai cittadini: fino a oggi sono stati in totale oltre 881 milioni, da circa 15.750 enti attivi con più di 334.600 servizi disponibili.

A proposito dei metodi di pagamento, sono 7,84 milioni quelli aggiunti al portafoglio.

Infine, c’è chi ancora si sta chiedendo che fine abbia fatto la versione Web dell’app IO, promessa da PagoPA in passato e poi scomparsa dalla roadmap di sviluppo. Il lungo silenzio suggerisce che non arriverà mai, l’app mobile dovrebbe rimanere l’unica interfaccia disponibile.