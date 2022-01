IO: da oggi puoi pagare anche con PayPal

Novità importante per IO: è in fase di distribuzione l'aggiornamento che introduce il supporto ufficiale a PayPal come metodo di pagamento. Il team di PagoPA al lavoro sull'applicazione aggiunge così una funzionalità inedita chiesta a gran voce dagli utenti per lungo tempo.

PayPal su IO: adesso si può, basta aggiornare l'app

A renderlo noto è un avviso che viene mostrato non appena si apre l'app. Se non accade, è sufficiente forzare l'update attraverso gli store di Android (Play Store) e iOS (App Store). Tutto ciò che bisogna fare per collegare il proprio account di PayPal a IO è recarsi nella sezione Portafoglio, premere il pulsante + Aggiungi visualizzato in alto a destra, selezionare la voce Metodo di pagamento e infine seguire le istruzioni mostrate sul display.

All'utente è chiesto di confermare Paytipper (di Enel X) come gestore per l'utilizzo dell'account PayPal nell'applicazione, dopodiché di inserire le proprie credenziali di accesso.

Poter contare su questa nuova opzione può tornare utile soprattutto per coloro che hanno ancora poca confidenza e dimestichezza con carte di credito, di debito o con le altre applicazione fin qui supportate. È comodo anche per eseguire transazioni con cifre importanti, considerando la possibilità offerta da PayPal di pescare i fondi direttamente dal conto corrente bancario.

Prosegue così il percorso di evoluzione di IO, un progetto in costante sviluppo come più volte sottolineato dalla stessa PagoPA. Uno dei prossimi step previsti dalla roadmap ufficiale è quello che prevede il debutto della versione Web. In questo modo, tutti i servizi saranno resi accessibili anche da qualsiasi browser desktop, sollevando gli utenti dall'obbligo di dover scaricare e installare l'applicazione mobile. L'esordio era stato pianificato entro il 2021. L'anno appena lasciato alle spalle di certo non semplice, tra inclusione del Green Pass e aggiustamenti apportati in corsa al programma Cashback di Stato, lo hanno fatto slittare a data da destinarsi.