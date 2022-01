PayPal sta lavorando a una sua criptovaluta

PayPal ha confermato di essere al lavoro per sviluppare una sua criptovaluta chiamata PayPal Coin. Questa notizia ufficiale è arrivata a seguito di una rivelazione da parte dello sviluppatore Steve Moser che aveva individuato questa informazione nel codice sorgente dell'app per iPhone del colosso statunitense. L'occasione è ghiotta se si vuole investire in criptovalute. Infatti, questa notizia potrebbe spingere un trend rialzista. La soluzione giusta è e-Toro, dove potrai acquistare e conservare con facilità Bitcoin e altre importanti crypto.

PayPal Coin è in fase di sviluppo: arriva la conferma

Jose Fernandez da Ponte, SVP of Crypto and Digital Currencies di PayPal, ha confermato le voci che si erano diffuse in merito a un possibile sviluppo legato a una criptovaluta proprietaria. La dichiarazione è stata rilasciata a Bloomberg News che non ha mancato di pubblicarla velocemente:

Stiamo esplorando una stablecoin; se e quando cercheremo di portare avanti il progetto, ovviamente lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione competenti.

Ciò nonostante, sia il nome che il logo potrebbero cambiare in fase di sviluppo prima del suo debutto. Non solo, ma anche le funzionalità della stablecoin di PayPal potrebbero variare prima del lancio. Inoltre, questa non è la prima novità a tema criptovalute. Infatti, PayPal recentemente ha introdotto nuove funzioni crypto che consentono agli utenti di acquistare, detenere e pagare in asset digitali.

L'idea del colosso statunitense è quella di creare una stablecoin destinata appositamente per i pagamenti, supportandoli su larga scala e garantendo la sicurezza del network. Ecco quanto affermato da Jose Fernandez da Ponte:

Ci dovrebbe essere chiarezza sul regolamento, sui quadri normativi e sul tipo di licenze necessarie in questo settore.

Tutto ciò conferma ancora una volta quanta attenzione ci sia nei confronti del mercato crypto.