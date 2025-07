myPOS Go 2 è il POS portatile per chi cerca flessibilità e zero costi fissi

Se gestisci una piccola attività, un negozio o sei un libero professionista che incassa frequentemente piccoli importi, myPOS ha una promozione che potrebbe fare al caso tuo.

In questo periodo, puoi acquistare myPOS Go 2, il terminale tascabile con connessione 4G integrata, al prezzo scontato di 14,90€ + IVA. E non è tutto: nessuna commissione sui primi 1.000€ incassati e condizioni vantaggiose anche dopo. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di questo servizio.

Cosa include l’offerta myPOS

Oltre al dispositivo myPOS Go 2, leggero e alimentato a batteria, la promozione include una SIM dati preinstallata gratuita, utile per lavorare ovunque senza bisogno di Wi-Fi o smartphone. Il terminale accetta pagamenti contactless, chip & PIN e banda magnetica. Ogni incasso viene accreditato in tempo reale sul conto aziendale myPOS e reso subito disponibile tramite la carta Mastercard Business gratuita.

Ma non finisce qui. Con myPOS puoi anche:

aprire un e-commerce gratuito per vendere online in tutto il mondo;

per vendere online in tutto il mondo; generare link di pagamento personalizzati ;

; trasformare un telefono Android in un POS virtuale per accettare pagamenti con carta in mobilità.

E per quanto riguarda le commissioni, per i primi 1.000€ di incasso non vengono applicate. Inoltre, c’è solo 1,2% per transazione, senza costi fissi, fino a 10.000€ di incasso mensile con carta. Se si supera questa soglia, si può richiedere un’offerta personalizzata

Attivare il servizio di myPOS Go 2 è semplice e veloce: bastano pochi minuti sul sito del provider per ricevere il tuo dispositivo già pronto all’uso. Una soluzione perfetta per chi cerca praticità, trasparenza e costi contenuti.