SelfyConto: zero costi, buoni Amazon e attivazione in pochi minuti

Se il tuo attuale conto ti costa troppo o è poco pratico, SelfyConto di Banca Mediolanum è una soluzione digitale che ti permette di risparmiare e semplificare la gestione del denaro. Per il primo anno, il conto è senza spese e, se accrediti lo stipendio o usi le carte per almeno 500 euro al mese, il canone resta gratuito fino al 2027.

Vantaggi extra: buoni Amazon in regalo

Chi sceglie di aprire SelfyConto durante il periodo promozionale può ricevere buoni Amazon omaggio. Così, oltre a non pagare nulla per il conto, puoi fare shopping online senza costi aggiuntivi. Eccome come si apre SelfyConto, la procedura è semplice e completamente digitale:

Nessuna fila in banca o moduli infiniti.

Bastano pochi minuti e puoi attivarlo online, anche tramite SPID.

Carta di debito fisica gratuita per il primo anno.

Se hai meno di 30 anni, il canone è azzerato per sempre.

È un conto pensato per chi cerca flessibilità e servizi moderni:

Bonifici online e istantanei senza costi extra.

Pagamento di bollette e imposte (F24, MAV e RAV).

Ricarica del cellulare e utilizzo di wallet come Apple Pay e Google Pay.

Prelievi gratuiti da qualunque sportello in Italia e nell’area euro.

Possibilità di richiedere una carta di credito.

In più, puoi accedere ad altri servizi di Banca Mediolanum, come investimenti online, assicurazioni per viaggi e animali, e un servizio clienti sempre disponibile anche via chat. Con SelfyShop hai accesso a offerte e vantaggi riservati ai clienti. Vuoi un conto digitale senza spese, facile da gestire e con vantaggi esclusivi come i buoni Amazon? Visita il sito ufficiale di SelfyConto e scopri come aprirlo in pochi minuti.