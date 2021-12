PagoPA e pagoPA: qual è la differenza?

PagoPA e pagoPA sono la stessa cosa? No, nonostante il vincolo inscindibile che le lega. A ribadirlo è la realtà stessa (PagoPA), con un intervento sui social in cui sottolinea come, sebbene la distinzione sia esplicitata da una sola lettera minuscola o maiuscola, la differenza con la piattaforma di pagamenti (pagoPA) è sostanziale e merita di essere portata all'attenzione dei cittadini.

PagoPA e pagoPA non sono la stessa cosa

Per evitare di fare confusione, riportiamo le descrizioni delle due entità fornite direttamente dal profilo Twitter ufficiale. In breve, PagoPA è la società pubblica che si occupa, tra le altre cose, dell'applicazione IO.

PagoPA è una società pubblica con la mission di diffondere i servizi pubblici digitali attraverso lo sviluppo di progetti interattivi tra cui l'app IO e la piattaforma pagoPA (con la p minuscola) che sono solo due dei nostri servizi e prodotti;

Tra i progetti curati da PagoPA c'è appunto anche pagoPA, la piattaforma dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

pagoPA è la piattaforma dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, che consente di pagare in modo sicuro e trasparente, secondo le tue abitudini e preferenze.

Altre iniziative portate avanti da PagoPA sono la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) creata con l'obiettivo di abilitare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati degli enti e dei gestori di servizi pubblici, il servizio Check IBAN che permette agli enti di verificare che le coordinate bancarie specificate dai beneficiari delle prestazioni siano corrette e la Piattaforma Notifiche Digitale degli Atti Pubblici (PND) la cui finalità è quella di migliorare l'interazione tra Stato e cittadino.