Enel Energia: pagamento della bolletta con pagoPA

Enel Energia (mercato libero) ha annunciato l'adesione alla piattaforma pagoPA, offrendo quindi ai clienti un altro metodo per il pagamento della bolletta, oltre a quelli già disponibili. L'operazione può essere effettuata online (ovviamente anche tramite Enel X Pay) e presso i canali fisici abilitati. Analoga possibilità viene offerta ai clienti del Servizio Elettrico Nazionale (mercato tutelato).

Enel Energia e SEN: bollette su pagoPA

Il pagamento della bolletta tramite pagoPA è ovviamente indirizzato ai clienti che non hanno effettuato la domiciliazione su conto corrente bancario/postale, conto PayPal e carta di credito. L'avviso di pagamento viene allegato alla bolletta cartacea o digitale. I clienti possono scegliere liberamente dove effettuare il pagamento: online (browser o app mobile) tramite qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al sistema pagoPA oppure presso tutti i canali fisici abilitati.

L'azienda spiega che

l'importo da pagare tramite il sistema pagoPA è aggiornato in tempo reale e il pagamento viene notificato simultaneamente a Enel Energia/SEN, il che permette l’interruzione immediata di eventuali azioni di recupero, senza necessità di ulteriori interventi da parte del cliente. L'abbinamento tra il cliente ed il pagamento diventa in questo modo puntuale ed istantaneo, e vengono al contempo eliminate difficoltà o ritardi rispetto alle notifiche dell'avvenuto pagamento.

Enel Energia e SEN non applicheranno commissioni aggiuntive a quelle previste dai singoli PSP aderenti al sistema pagoPA. Per i pagamenti effettuati online su Enel X Pay o tramite app per iOS e Android non è prevista nessuna commissione, mentre per quelli effettuati sul territorio presso i punti fisici di Enel Energia e della rete Enel X Pay verrà addebitata una commissione di 1,30 euro per ogni operazione (zero euro fino al 6 gennaio 2022).