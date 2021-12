EnelXPay: 0 Commissioni fino al 6 Gennaio 2022!

EnelXPay offre la possibilità di avere un conto corrente 100% green ed italiano con commissioni completamente azzerate solo se lo apri entro il 6 Gennaio 2022.

Questo sistema di pagamento fa parte della stessa azienda che eroga servizi di luce e gas.

Anche Enel, dunque, come altre realtà, ha deciso di mettersi in gioco nel settore dei conti correnti online. Il mercato Fintech è sempre più in voga sia tra i giovani che tra i più avanti con l’età.

EnelXPay: i dettagli

La soluzione che vediamo oggi non è solo un conto corrente ma molto di più. Con EnelXPay è possibile infatti pagare bollettini postali di qualsiasi tipo, fare pagamenti PagoPA, MAV, RAV, F24 e persino quello del Bollo auto senza aprire per forza un conto.

La seconda opzione è un conto corrente vero e proprio con tanto di IBAN italiano. Questa soluzione è green-oriented perché la carta Mastercard inclusa è fatta in bioplastica, materiale riciclabile che quindi non impatta sull’inquinamento ambientale.

Il conto di EnelXPay ha anche svariate opzioni molto interessanti come la possibilità di dividere le spese tra familiari e amici, bloccare la carta in caso di furto, smarrimento oppure per frode e molto altro ancora.

La caratteristica principale però è quella del Parental Control. Il conto corrente in questione è anche adatto ai minori che al giorno d’oggi necessitano di avere un sistema di pagamento digitale ma altrettanto sicuro. I genitori grazie al piano Family possono bloccare eventuali pagamenti fatti dai propri figli.

Il conto corrente prevede però un costo mensile pari ad 1 euro che però per i servizi offerti è davvero una cifra irrisoria. Inoltre, la carta Mastercard ottenuta con l’apertura del conto è compatibile con i sistemi di pagamento mobile come Google Pay ed Apple Pay.

Quindi, con l’apertura del conto entro il 6 Gennaio 2022 oltre alla carta in bioplastica avrete le commissioni sui pagamenti a 0€!