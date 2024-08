SelfyConto è senza rivali: canone zero, 5% annuo lordo e non solo

Scegliere il conto corrente giusto è fondamentale e, tra le diverse proposte, SelfyConto di Banca Mediolanum è sicuramente una tra le più vantaggiose: zero costi di apertura, una gamma di servizi gratuiti, tasso d’interesse del 5% annuo lordo e tanto altro. Se ti stai chiedendo perché dovresti scegliere SelfyConto, ecco tutto quello che c’è da sapere su questo interessante conto.

Zero canone e zero spese: una scelta intelligente

Una delle prime ragioni per scegliere SelfyConto è la sua offerta promozionale che ti consente di guadagnare di più sui tuoi risparmi. Attualmente, aprendo il conto e accreditando lo stipendio, puoi ottenere un tasso d’interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

SelfyConto si distingue anche per la sua politica di costi. Per i giovani under 30, il canone di tenuta conto è gratuito fino al compimento dei trent’anni. Per tutti gli altri clienti, il canone resta a zero per il primo anno. Inoltre, con SelfyConto, i prelievi di contante in area Euro sono completamente gratuiti, così come puoi anche effettuare gratuitamente le principali operazioni bancarie: dall’addebito delle utenze, al pagamento di moduli F23, F24, MAV, RAV, fino alle ricariche telefoniche, oltre ai bonifici SEPA online.

SelfyConto non si limita a offrire un conto conveniente, ma mette a tua disposizione un set completo di carte: carta di debito, carta di credito e carta prepagata. Il canone della carta di debito è gratuito per il primo anno se apri il conto entro il 31 marzo 2025. Tutto coadiuvato all’interno dell’app Mediolanum, semplice e intuitiva, che ti consente di gestire tutte le tue operazioni bancarie con un semplice tap.

Puoi aprire SelfyConto online e senza alcun costo, direttamente dal tuo smartphone. Ti bastano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo cellulare e un indirizzo e-mail valido. Per identificarti, puoi scegliere tra SPID, bonifico o webcam. E se in futuro volessi chiudere il conto? Anche allora, potrai farlo gratuitamente.