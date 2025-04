Conto Deposito senza vincoli: ecco come guadagnare il 2,4% senza rischi

Con un Conto Deposito non vincolato è possibile incrementare il valore della propria liquidità, in modo semplice e con la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio denaro. La soluzione giusta per questo tipo di conti è Klarna che mette a disposizione interessi al 2,4% con il suo Deposito flessibile.

L’istituto svedese, noto soprattutto per il sistema di pagamento in 3 rate, è oggi un punto di riferimento anche per il settore dei Conti Deposito, permettendo agli utenti di poter ottenere un guadagno importante senza dover affrontare i rischi degli investimenti e senza dover vincolare il proprio denaro.

Gli interessi maturati con Klarna sono calcolati su base giornaliera e vengono liquidati ogni mese. Per accedere al conto basta visitare il sito ufficiale di Klarna, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Perché scegliere Klarna

Il Conto Deposito non vincolato, chiamato Deposito flessibile, di Klarna rappresenta, in questo momento, la soluzione giusta per poter incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità. Con Klarna, quindi, c’è un guadagno sicuro e, soprattutto, non ci sono i rischi tipici degli investimenti.

Questo conto:

non ha costi di apertura, mantenimento e chiusura

garantisce interessi al 2,4% sulla liquidità non vincolata (tasso lordo annuo)

sulla (tasso lordo annuo) prevede la liquidazione mensile degli interessi

degli interessi è garantito fino a 1.050.000 corone svedesi, pari a circa 100.000 euro, per risparmiatore

Il conto, quindi, ha tutte le carte in regola per essere considerato come la soluzione giusta su cui puntare dai risparmiatori alla ricerca di un buon rendimento per un deposito non vincolato. Spostando la liquidità in eccesso sul conto Klarna è possibile ottenere un buon guadagno senza alcun rischio. Per aprire il conto è sufficiente seguire una procedura semplice e veloce, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.