Klarna ti dà un conto deposito con interessi al 2,4%, senza vincoli

Se è vero che Klarna è una società fintech conosciuta per il suo comodo sistema di pagamento in 3 rate senza interessi (che consente di dilazionare le spese senza costi aggiunti), così come per alcune promo che danno un cashback sulle spese sostenute presso alcuni store partner, è altrettanto vero che adesso uno dei suoi servizi più interessanti è quello del conto deposito.

Si tratta di una soluzione flessibile e gratuita, senza alcun costo di mantenimento. Gli utenti possono depositare e prelevare denaro in ogni momento. Ma la sua appetibilità sta nel fatto che Klarna garantisce un tasso di interesse del 2,4% sulla liquidità disponibile. Vai sul sito di Klarna per aprire il conto deposito e sfruttare una delle opzioni più convenienti sul mercato tra i depositi remunerati senza vincoli.

Tutti i vantaggi del conto deposito non vincolato di Klarna

Il funzionamento del conto deposito di Klarna è semplice: si può depositare e ritirare il denaro in ogni momento, senza costi e commissioni di alcun tipo. Sulla liquidità è garantito un tasso lordo annuale pari al 2,4%, con gli interessi che vengono liquidati mensilmente.

Non viene applicato alcun canone: il deposito è completamente gratuito. Non solo, il capitale depositato è garantito dall’Ufficio Nazionale del Debito Svedese (stiamo parlando, infatti, un’azienda svedese) per un importo massimo pari a 1.050.000 SEK (circa 100.000 euro). Anche la gestione è semplice, direttamente dall’app di Klarna.

Un conto deposito libero, con un buon tasso di interesse e sicuro: Klarna non ha punti deboli. Aprilo ora per iniziare a far fruttare i tuoi risparmi.