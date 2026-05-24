Conto business con Wallester: gratuito, multivaluta e con carte illimitate

Wallester è la soluzione giusta per aziende e freelance alla ricerca di un conto business con IBAN multivaluta gratuito e ricco di vantaggi, anche grazie alla possibilità di sfruttare le carte di pagamento e controllare le spese di tutto il team tramite un’unica piattaforma. Per scoprire e provare il servizio è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Wallester, qui di sotto, da cui è anche possibile accedere a una demo.

Perché scegleire Wallester

Con Wallester è possibile accedere a una piattaforma completa e ricca di vantaggi che può rappresentare la soluzione giusta per professionisti e PMI. La piattaforma in questione consente l’accesso a un conto business con IBAN multivaluta che non prevede costi.

Con il conto è possibile disporre bonifici e gestire le spese del team, grazie a una ricca offerta di carte (sia fisiche che virtuali), con possibilità di personalizzazione (fissando limiti di spesa, richiedendo di nuove in caso di necessità etc.).

La piattaforma online include una dashboard per la gestione completa del conto, con anche la possibilità di definire ruoli e competenze specifiche, in modo da semplificare la gestione in caso di team particolarmente articolati.

C’è anche la possibilità di sfruttare l’integrazione con strumenti di contabilità e fatturazione, essenziali per una gestione completa della propria attività. Di fatto, quindi, Wallester può essere considerata come una piattaforma all-in-one, pensata per soddisfare appieno le esigenze di professionisti e PMI, più o meno articolate.

Per verificare il funzionamento di Wallester, provare una demo e creare un account gratuito è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura di registrazione è guidata e permette ad aziende e lavoratori autonomi di iniziare subito a sfruttare il servizio, con tutte le caratteristiche desiderate.