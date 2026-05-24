 Conto business con Wallester: gratuito, multivaluta e con carte illimitate
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto business con Wallester: gratuito, multivaluta e con carte illimitate

Con Wallester è possibile accedere a un conto online per il business, gratuito e multivaluta, che include carte illimitate e molto altro.
Conto business con Wallester: gratuito, multivaluta e con carte illimitate
Fintech Conti
Con Wallester è possibile accedere a un conto online per il business, gratuito e multivaluta, che include carte illimitate e molto altro.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Wallester è la soluzione giusta per aziende e freelance alla ricerca di un conto business con IBAN multivaluta gratuito e ricco di vantaggi, anche grazie alla possibilità di sfruttare le carte di pagamento e controllare le spese di tutto il team tramite un’unica piattaforma. Per scoprire e provare il servizio è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Wallester, qui di sotto, da cui è anche possibile accedere a una demo.

Accedi qui all’offerta di Wallester

wallester

Perché scegleire Wallester

Con Wallester è possibile accedere a una piattaforma completa e ricca di vantaggi che può rappresentare la soluzione giusta per professionisti e PMI. La piattaforma in questione consente l’accesso a un conto business con IBAN multivaluta che non prevede costi.

Con il conto è possibile disporre bonifici e gestire le spese del team, grazie a una ricca offerta di carte (sia fisiche che virtuali), con possibilità di personalizzazione (fissando limiti di spesa, richiedendo di nuove in caso di necessità etc.).

La piattaforma online include una dashboard per la gestione completa del conto, con anche la possibilità di definire ruoli e competenze specifiche, in modo da semplificare la gestione in caso di team particolarmente articolati.

C’è anche la possibilità di sfruttare l’integrazione con strumenti di contabilità e fatturazione, essenziali per una gestione completa della propria attività. Di fatto, quindi, Wallester può essere considerata come una piattaforma all-in-one, pensata per soddisfare appieno le esigenze di professionisti e PMI, più o meno articolate.

Per verificare il funzionamento di Wallester, provare una demo e creare un account gratuito è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura di registrazione è guidata e permette ad aziende e lavoratori autonomi di iniziare subito a sfruttare il servizio, con tutte le caratteristiche desiderate.

Accedi qui all’offerta di Wallester

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il conto online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

Il conto online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
In Corea, le agenzie funebri bruciano i soldi dei clienti con le cripto

In Corea, le agenzie funebri bruciano i soldi dei clienti con le cripto
Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice

Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice
Scegli BBVA: conto e carta a zero euro per sempre

Scegli BBVA: conto e carta a zero euro per sempre
Il conto online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

Il conto online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi
In Corea, le agenzie funebri bruciano i soldi dei clienti con le cripto

In Corea, le agenzie funebri bruciano i soldi dei clienti con le cripto
Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice

Carta di credito senza costi: con TF Bank noleggio auto più semplice
Scegli BBVA: conto e carta a zero euro per sempre

Scegli BBVA: conto e carta a zero euro per sempre
Davide Raia
Pubblicato il
24 mag 2026
Link copiato negli appunti