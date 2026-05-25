Apri un conto SelfyConto: per te in regalo un Buono Amazon da 150€

Banca Mediolanum ha attivato una promozione davvero interessante. Apri oggi un Conto SelfyConto e ricevi un Buono Amazon da 150 euro in regalo. Si tratta di un’occasione unica. Da una parte un premio davvero speciale. Dall’altra un conto corrente eccezionale, ricco di funzionalità, pratico perché completamente smart e affidabile perché supportato da consulenti a tua disposizione. Cosa stai aspettando? Apri il conto adesso.

Per ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro devi aprire SelfyConto prima del 12 giugno 2026, richiedere la tua Mediolanum Debit Card e attivarla. Successivamente, quanto è tutto attivo, devi effettuare almeno un movimento con la tua carta e accreditare il tuo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese, entro il 30 ottobre 2026. Infine, riceverai 150 euro in Buoni Regalo Amazon.it da utilizzare come vuoi.

Ma non è tutto. Infatti, sottoscrivendo un Prodotto di Risparmio Gestito con un piano programmato di versamenti annui di almeno 1800 euro o un Piano Individuale Pensionistico Tax Benefit New con accredito del primo contributo nel periodo di validità dell’iniziativa puoi ricevere anche un iPhone 17e 256GB. Non perdere l’occasione di cambiare la tua vita con il tuo nuovo conto SelfyConto.

Tutti i vantaggi del conto SelfyConto oltre al Buono Amazon

Oltre al Buono Amazon da 150 euro e alla possibilità di ricevere gratis un iPhone 17e, grazie al conto SelfyConto accedi a un mondo di vantaggi chiari per la gestione delle tue finanze, sia conveniente che intelligente. Non manca proprio nulla! Hai tutto in base alla tua necessità e alla tua età. Perché non è lo stesso avere meno di 30 anni e avere più di 30 anni.

SelfyConto è a canone zero per tutti gli Under 30. Fino ai tuoi trent’anni il canone di tenuta è gratuito e hai incluso:

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Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti

Prelievi ATM in area Euro gratuiti

Carta di Debito digitale: gratuita

Assistenza via chat gratuita

Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti

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SelfyConto è a canone zero il primo anno per gli Over 30. Nondimeno è azzerabile se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese e ha incluso:

Accredito stipendio o pensione

Bonifici SEPA in € gratuiti

Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti

Prelievi ATM in area Euro gratuiti

Carta di Debito digitale: gratuita

Assistenza via chat gratuita

Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti

SDD – Addebito utenze gratuito