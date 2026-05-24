Il conto online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback per 6 mesi

La banca spagnola BBVA propone un conto online con il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per 6 mesi agli utenti che scelgono di aprire un nuovo conto corrente entro il 30 giugno. Al termine del periodo promozionale la remunerazione del conto prosegue almeno fino al 31 dicembre 2027, con una percentuale massima pari al 2%.

Il conto BBVA e la carta di debito associata sono inoltre a canone zero. Tra i servizi gratuiti inclusi vi sono l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari, il prelievo di contanti in area Ue a partire da 100 euro, il servizio di Salvadanaio Digitale, gli acquisti in valuta estera, lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima più la custodia titoli.

La promozione di BBVA

Il primo vantaggio nell’aprire un nuovo conto BBVA è riuscire a guadagnare il 3% lordo per i primi sei mesi dalla liquidità presente nel conto corrente. L’importo massimo su cui è possibile guadagnare un tasso di interesse del 3% annuo lordo è pari a 1 milione di euro.

Gli interessi vengono liquidati ogni mese, tramite un accredito nei primi giorni del mese seguente. Per seguire l’evoluzione dei propri guadagni è poi possibile fare riferimento all’applicazione ufficiale BBVA, scaricabile gratuitamente dal Play Store di Google (smartphone Android) e dall’App Store di Apple (iPhone).

Al termine dei primi sei mesi, la remunerazione continua ad essere garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso aggiornato ogni tre mesi. A differenza dei primi sei mesi, in cui la remunerazione al 3% non prevede alcuna condizione da soddisfare, per ottenere il rendimento massimo del 2% occorre rispettare determinati requisiti.

L’altro vantaggio è il 3% di cashback sugli acquisti per i primi 6 mesi, fino a una spesa massima di 280 euro al mese. Il rimborso è valido su tutti gli acquisti e viene erogato direttamente sul conto.