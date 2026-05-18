Scegli BBVA: conto e carta a zero euro per sempre

Approfitta subito della grande opportunità offerta da BBVA, il conto corrente con carta di debito a zero euro per sempre! Fai la scelta giusta. Apri oggi stesso il conto. Tutto senza stipendio, senza saldo minimo, senza permanenza e con tantissimi vantaggi inclusi. Gestire i tuoi acquisti e le tue spese sarà un gioco da ragazzi grazie all’app e alle funzionalità integrate smart.

Uno dei vantaggi più apprezzati e inclusi nell’offerta del momento è la possibilità di ottenere il 3% di remunerazione sui risparmi depositati. Gli interessi vengono liquidati mensilmente, con un accredito nei primi giorni del mese successivo. Puoi farlo attivando il Salvadanaio Digitale, uno spazio gratuito dove metti i tuoi risparmi per crescere con una disponibilità totale dei tuoi soldi.

Il 3% di remunerazione sarà attivo per i primi sei mesi. Successivamente il tasso si aggiornerà ogni 3 mesi, in linea con il mercato, fino al 31 dicembre 2027. Tutto questo senza costi. Dovrai solo usare il tuo conto corrente con carta BBVA come sempre: gratuito per sempre e disponibile in poco più di cinque minuti facendo tutto online.

BBVA: il conto che con la carta offre il 3% di cashback

BBVA è il conto corrente che premia i tuoi acquisti con carta. Infatti, per i primi tre mesi avrai anche il 3% di cashback su tutti i tuoi acquisti con carta fisica o virtuale, fino a una spesa massima di 280 euro al mese. Niente male vero? Insomma, quale banca oggi ti dà così tanto e senza chiederti nulla! Infatti, tutto è senza costi per sempre. Insomma, il conto corrente perfetto da aprire al volo.

Inclusi con il tuo conto, a costo zero e zero complicazioni hai tantissimi servizi gratuiti:

Bonifici SEPA istantanei e ordinari

Stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima

Prelievo contanti nella zona euro a partire da 100€

Acquisti in valuta estera

Pagamenti con F24 semplificato

Salvadanaio Digitale

Servizio custodia titoli fino al 01/01/2027