Come ottenere un buono Amazon da 100€ con SelfyConto

Ai tanti vantaggi che Banca Mediolanum offre da sempre a chi decide di aprire il conto corrente SelfyConto se ne è appena aggiunto un altro che segnaliamo volentieri su queste pagine: si tratta della possibilità di ottenere un buono regalo Amazon da 100 euro da spendere sull’e-commerce. Qui è dove ti spieghiamo come fare per approfittarne.

SelfyConto ti regala un buono Amazon da 100 euro

La promozione in corso rimarrà attiva fino al 5 maggio 2025, dunque ti rimangono alcune settimane per cogliere l’occasione. L’unico requisito richiesto è quello di accreditare mensilmente lo stipendio o, in alternativa, di spendere almeno 500 euro al mese. Per saperne di più visita il sito ufficiale.

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente con zero canone di tenuta fino ai 30 anni (per tutti il primo anno, comunque azzerabile fino al 2027), nessuna spesa per la carta di debito fisica nei primi 12 mesi e zero spese per i bonifici, sia ordinari che istantanei SEPA. Ancora, c’è un’applicazione mobile semplice e intuitiva attraverso cui gestire tutto, dai pagamenti agli investimenti, inclusa la possibilità di inviare e ricevere denaro attraverso circuiti come PayPal, BANCOMAT Pay e Plick.

Ecco a cosa ci stavamo riferendo, scrivendo in apertura dei tanti vantaggi inclusi. La possibilità di ottenere un buono Amazon da 100 euro per lo shopping online è solo uno dei tanti punti di forza. Tutto ciò di cui hai bisogno per l’apertura sono un documento di identità, il codice fiscale, lo smartphone e l’indirizzo email. L’autenticazione può essere effettuata anche tramite le credenziali SPID, in alternativa ad altri metodi come l’invio di un bonifico e la webcam. La procedura è facile, veloce e completamente online: non dovrai recarti in filiale.