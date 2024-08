Credit Boost, cos'è la nuova funzione Hype per ottenere credito istantaneo

Hype continua a rivoluzionare il settore bancario con l’introduzione di Credit Boost, una nuova funzionalità che consente di ottenere credito istantaneo direttamente dall’app. Ma come funziona nello specifico? Ecco tutto quello che devi sapere e i requisiti per accedervi: uno di questi è, naturalmente, essere titolare di un conto Hype.

Cos’è Credit Boost di Hype e come richiederlo

Credit Boost è la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di un rapido accesso a una certa somma di denaro. Con questa funzione, puoi infatti richiedere fino a 2.000 euro, direttamente dall’app Hype. La somma viene accreditata immediatamente sul tuo conto, permettendoti di utilizzarla senza aspettare.

Utilizzare Credit Boost è semplice: tutto ciò che devi fare è verificare dall’app se possiedi i requisiti necessari per l’attivazione del servizio. Una volta ottenuta l’approvazione, potrai scegliere l’importo di cui hai bisogno e decidere in quanto tempo restituirlo, con la possibilità di dilazionare il rimborso in un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.

Questa nuova funzionalità rappresenta una risorsa per chi cerca flessibilità e velocità. Puoi utilizzarlo per ogni tipo di necessità, sia per rateizzare acquisti effettuati tramite Hype, sia per avere sempre una piccola riserva economica a disposizione. È particolarmente utile quando il negozio in cui fai acquisti non prevede pagamenti a rate: con Credit Boost, puoi comunque dilazionare il pagamento.

La procedura per attivare Credit Boost è riservata ai clienti Hype e prevede una verifica da parte di Sella Personal Credit, la società del Gruppo Sella specializzata in prodotti di credito. Sarà questa a decidere se concedere o meno il credito istantaneo. Tutto il processo è gestito tramite l’app, dove potrai monitorare in ogni momento i dettagli del tuo credito, come l’importo residuo da restituire, le rate pagate, e quanto ancora puoi richiedere.

Uno dei requisiti principali è essere titolare di un conto Hype, che offre anche una soluzione a canone zero con numerosi vantaggi. Con Hype puoi effettuare pagamenti online e in negozio tramite la carta virtuale, risparmiare per i tuoi obiettivi grazie ai Box risparmi, e guadagnare cashback fino al 10% sui tuoi acquisti online. Inoltre, puoi ricaricare il conto senza limiti e monitorare le tue spese con la sezione Radar. Puoi aprire il tuo conto Hype online e in pochissimi minuti.