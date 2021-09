Enel X Pay, la nuova piattaforma per pagamenti sicuri e rapidi

Enel X Pay è il nuovo, innovativo servizio che Enel X offre a tutti i suoi clienti. Una soluzione completa ed affidabile, suddivisa in due opportunità: la prima riguarda la possibilità di effettuare pagamenti rapidi (bollettini, MAV e RAV e bollettini Freccia) online in pochi minuti; a questi si affiancano pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione (e quindi tributi, tasse, utenze, bolli e multe), che fanno affidamento sul sistema PagoPA. La seconda, invece, riguarda l'attivazione di un conto 100% online con carta (circuito Mastercard) e IBAN italiano.

Pagamenti rapidi e sistema PagoPA

Enel X Pay mette a disposizione la possibilità di effettuare pagamenti rapidi online o vicino casa (attraverso una rete di agenzie convenzionate in tutta Italia): bastano pochi minuti per saldare qualsiasi cifra, direttamente dal proprio smartphone – attraverso apposita applicazione – o dal computer di casa. Ma cosa è possibile pagare grazie a questa innovativa soluzione? Bollette e bollettini (896, 123, 451, 674), MAV (Pagamento Mediante Avviso) e RAV (Ruoli Mediante Avviso) utilizzati generalmente per il pagamento di enti pubblici e grandi organizzazioni, e bollettini Freccia, usati principalmente per spese ricorrenti quali abbonamenti o rate. Il servizio ha un costo di 2 euro, ad eccezione delle commissioni di bollettini Enel Energia che sono pari a 0 euro. Con un conto Standard la spesa è di 50 centesimi di commissione per tutti i pagamenti, mentre è azzerata per i bollettini Enel Energia.

Enel X Pay permette, inoltre, di usufruire anche di PagoPA, un sistema semplice, trasparente e rapido che consente di effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione. Fra questi si annoverano tributi, tasse, utenze, bolli, quote associative e anche multe. Il tutto in pochi e rapidi click. Il servizio ha un costo di 2 euro, mentre per gli utenti con conto Standard è di 50 centesimi.

Conto (Standard e Family) e carta Mastercard

Un'altra soluzione offerta da Enel X Pay riguarda il nuovo conto online, comprensivo di IBAN Italiano e carta, indicato soprattutto per chi vuole gestire in tempo reale le proprie finanze, semplificando al tempo stesso le spese quotidiane. Bastano pochi minuti per aprire il proprio conto 100% online ed iniziare ad utilizzarlo da subito, ancor prima di ricevere la carta, che fa parte del circuito Mastercard* ed è realizzata in materiale bioplastico sostenibile e biodegradabile, frutto dell'economia circolare. È possibile utilizzarla per acquisti online oppure all'interno di negozi fisici di tutto il mondo ed è inoltre compatibile con Apple Pay e Google Pay, per comprare in modalità contactless e cashless.

L'Applicazione per Smartphone rappresenta l'intero nucleo pulsante e punto di partenza: fra le sue funzionalità c'è la gestione delle spese, che possono essere visualizzate nel dettaglio e per categoria merceologica, e un sistema P2P per dividere le spese, inviare o ricevere denaro, a zero costi e in tempo reale. Sicurezza è la parola d'ordine: con Enel X Pay è possibile bloccare la propria carta in caso di furto oppure recuperare il proprio PIN dimenticato, comodamente dall'Applicazione.

Per i piccoli di casa c'è Enel X Pay Family, un conto pensato per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni con carta e App dedicate a loro ma gestite dagli adulti grazie ad un sistema Parental Control. È possibile, infatti, monitorare in qualsiasi momento il saldo disponibile e ricaricarlo quando necessario, bloccare entrare sospette oppure la carta stessa in caso di furto o smarrimento. Il tutto gestito direttamente dall'Applicazione Enel X Pay, che visualizzerà informazioni diverse a seconda di chi la utilizza: funzioni più ricche e dettagliate per gli adulti, ma più semplici ed immediate per i piccoli. L'obiettivo è quello di responsabilizzare gli adolescenti, accompagnandoli serenamente alla vita adulta.

Il costo per i conti Standard e Family è di 1 euro al mese e viene azzerato per 36 mesi per tutti gli utenti che inseriscono il codice XFREE2021 entro il 31/12/2021, più una prima ricarica di 10 euro per l'attivazione. La registrazione è semplice e veloce ed è possibile completarla sia da computer che da Smartphone attraverso l'applicazione Enel X Pay.

* Carta emessa in Italia da Enel X Financial Services, Istituto di Moneta Elettronica autorizzato da Banca d'Italia