Bitcoin: i volumi di transazioni superano PayPal

Altro record per Bitcoin che, di fatto, ha superato i volumi di transazioni di PayPal nel 2021.

Il calcolo, effettuato su base trimestrale, è stato fornito dal sito Blockdata.tech è testimonia come la regina delle criptovalute sia stata coinvolta in transazioni per un totale di 489 miliardi di dollari contro i 302 di PayPal.

Nonostante realtà come MasterCard (1,8 trilioni di dollari a trimestre) e Visa (3,2) siano ancora distanti, Bitcoin sembra mirare ai numeri di questi colossi della finanza mondiale. La criptovaluta sta facendo registrare una continua crescita e proprio per questo sempre più persone vogliono investire nel settore.

Prima di effettuare la compravendita di Bitcoin però, è bene avere gli strumenti adatti per operare nel settore. Sotto questo punto di vista, Coinbase è il wallet ideale sia per novizi che per gli esperti del settore.

Volumi di transazioni di Bitcoin ai massimi storici: come investire?

Coinbase offre una piattaforma semplice da utilizzare per effettuare compravendita delle più comuni criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Solana e Cardano. A queste si aggiungono realtà emergenti come Stellar Lumens, Filecoin e tante altre.

Grazie al wallet è possibile mantenere le valute digitali acquistate in un'unica posizione, impostando acquisti ricorrenti programmati o gestendo il tutto attraverso pratiche app mobile per sistemi Android o iOS.

Le criptovalute conservare nel wallet sono protette in server sicuri, archiviate offline e ben distanti dagli potenziali pericoli della rete. A rendere ancora più sicuro Coinbase vi è una formula di protezione assicurative. Tutte le valute su questo portafoglio infatti, sono coperte da una polizza assicurativa FDIC fino a un massimo di 250.000 dollari.

Sempre per rimanere in tema volumi di transazioni, basti pensare che ogni trimestre vengono comprate/acquistate criptovalute per 327 miliardi di dollari su questa piattaforma, con più di 73 milioni di utenti verificati sparsi in più di 100 paesi.

Registrarsi a Coinbase è semplice e gratuito: bastano pochi minuti per essere pronti ad investire e guadagnare grazie alle valute digitali.