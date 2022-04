Stellar Lumens (XLM): Prezzi, Valore, News e Guide all'Investimento

Stellar Lumens è una blockchain che permette di scambiare qualsiasi forma di denaro tradizionale mediante il token Lumen.

Si caratterizza per la sua estrema rapidità e per la possibilità di inviare denaro in Paesi extraeuropei, abbattendo costi, lentezza e altre problematiche insite in Ripple, ad esempio, che rientra tra le sue principali concorrenti (sebbene sia una blockchain centralizzata).

Vediamo quindi più nel dettaglio cos’è Stellar Lumens, come investire in questa criptomoneta e quali sono le sue potenzialità reali.

Cos’è Stellar Lumens

Come accennato nell’incipit, Stellar Lumens è una blockchain che mira a velocizzare e rendere meno costose le transazioni di denaro in valute diverse.

Stellar Lumens si pone come rete open-source di tipo decentralizzato. Partita nel 2015, ad oggi conta circa 4,3 milioni di utenti (aziende in primis), e ha già visto svolgere sulla propria blockchain quasi 500 milioni di operazioni. I trasferimenti sono possibili grazie alla mediazione del token Lumen.

Il suo inventore è Jed McCaleb, padre fondatore tra le altre cose di eDonkey (ed2k) il primo network supportato da eMule. L’obiettivo di McCaleb era di creare una valuta che potesse smarcarsi dai tradizionali sistemi di transazione monetaria, molto lenti e costosi.

Sin dal momento in cui è nata, Stellar Lumens si è dovuta da subito confrontare con Ripple. All’inizio utilizzava infatti il suo stesso protocollo, ma pochi mesi dopo la sua nascita Stellar Lumens ha creato lo Stellar Consensus Protocol (SCP). Da quel momento in poi, l’evoluzione strutturale, di volume e community, da parte di Stellar Lumens non si è mai fermato.

Stellar Lumens si caratterizza per la sua velocità e le commissioni contenute. Questa crypto consente il trasferimento di denaro aggirando anche l’utilizzo del Dollaro americano.

Stellar Lumens: come funziona

Per capire meglio questa crypto, analizziamo più nel dettaglio il funzionamento di Stellar Lumens. In pratica, la rete crea una sorta di “rappresentazione digitale” della valuta FIAT; nel momento in cui si effettua un deposito al suo interno, vengono rilasciati dei nuovi token in rapporto 1:1.

Stellar Lumens si pone dunque come un intermediario tra due operatori, ma senza i costi e i tempi di attesa che di solito impiegano quelli tradizionali. Così facendo vengono abbattuti i confini geografici tra i diversi Paesi, consentendo a chiunque di scambiare denaro e di effettuare acquisti con semplicità.

La blockchain Stellar monitora la proprietà, fungendo da autentico “libro mastro” contabile, controllato da una rete di computer indipendenti che procedono alla verifica dei registri ogni cinque secondi.

L’algoritmo alla base, come detto in precedenza, è lo Stellar Consensus Protocol (SCP), progettato per funzionare con ogni tipo di moneta tradizionale.

L’inoltro di saldi e operazioni avviene ogni cinque secondi e il costo di ogni transazione è alquanto irrisorio: 0,00001 dollari. Decisamente più basso rispetto alle commissioni addebitate da banche o money transfer per le stesse operazioni.

La rete Stellar è costituita da centinaia di nodi sparsi in tutto il mondo, che comunicano tra loro mediante un algoritmo e un software condiviso. Risulta impossibile, quindi, attaccare la blockchain con attacchi informatici del tipo “denial of service”.

I nodi della blockchain sono rappresentati da server, che eseguono il “core software” della rete occupandosi di pubblicare e controllare il registro. Ogni volta che viene programmata un’operazione, i nodi verificano che sia stata addebitata o accreditata la giusta quantità di gettoni. All’interno dei server, inoltre, viene conservata la copia di tutte le transazioni effettuate sulla blockchain.

Non serve conoscere approfonditamente come funziona il meccanismo del consenso distribuito: basterà infatti usare una Application Programming Interface (nota più comunemente come API).

Stellar Lumens si distingue anche per il fatto che può connettersi agli endpoints per essere riconvertiti in valuta tradizionale totalmente spendibile.

La blockchain già gode di diverse partnership importanti, come IBM, l’azienda informatica americana più longeva in attività e che presumiamo non abbia bisogno di presentazioni.

Prezzo e Andamento Stellar Oggi

Come per ogni altra criptovaluta, anche il valore di Stellar tende ad essere molto volatile e ondivago. Nel corso degli ultimi anni, la quotazione di Stellar non ha mai superato 1 $, ma è arrivata quasi a sfiorarlo. Durante l’ultimo periodo c’è stata un’evoluzione positiva che ha suscitato l’interesse di un notevole numero di trader. Sembra che il prezzo di Stellar si sia attestato, ma l’instabilità insita in ogni criptovaluta non ci fa avere sicurezze da questo punto di vista.

Per quanto riguarda l’andamento di Stellar, le previsioni di medio e lungo periodo dimostrano che i margini di crescita sono notevoli: la crescita di breve periodo potrebbe dunque rappresentare semplicemente un buon viatico verso il raggiungimento di prezzi decisamente maggiori. La volatilità è però sempre dietro l’angolo, bisogna quindi valutare sempre attentamente il momento giusto prima di iniziare a investire su questa crypto.

Dopo un periodo di calma piatta, successivo al rialzo che ha investito molte criptovalute nel 2017 (trascinatosi per questa criptovaluta fino a gennaio 2018, quando ha toccato il massimo storico di 87 centesimi di dollari), dall’inizio del 2021, come tante altre Altcoin, sembra essersi svegliata dal letargo.

Ciò dimostra che Stellar è correlata all’andamento del Bitcoin, che pure ha vissuto un risveglio verso la fine del 2020, per poi calare verso la primavera. In effetti, anche Stellar ha raggiunto un massimo di 55 centesimi per poi affievolirsi nuovamente.

Ecco di seguito un utile grafico che riporta il valore di Stellar in tempo reale.

Dove comprare Stellar Chi desidera possedere direttamente Stellar Lumens per utilizzarla in cambio di altre criptovalute o valute Fiat, oppure usarle nell’economia reale (dove possibile) dovrebbe acquistarla tramite un exchange di criptovalute. Non sono molti gli exchange che permettono di comprare questa criptovaluta con valute FIAT, dunque potrebbe essere necessario acquistare prima dei Bitcoin o Ethereum, per usarle poi come intermediarie per arrivare a Lumens.

Chi invece preferisce provare il trading online può utilizzare i Contract for difference, che permettono di speculare sui cambi di prezzo di Stellar Lumens sia al rialzo che al ribasso. Inoltre, si possono sfruttare le potenzialità della leva finanziaria, tenendo però sempre a mente che si tratta di un’arma a doppio taglio.

A seguire troviamo invece una lista dei migliori cold wallet da usare per conservare i propri token Stellar Lumens. In questo caso parliamo di dispositivi fisici e non connessi alla rete, dunque più sicuri per evitare attacchi ed eventuali furti.

Pro e Contro di Stellar Lumens

Pro Contro Pro Velocità delle transazioni

Crescita continua sul medio/lungo periodo

Commissioni contenute

Struttura Blockchain solida Contro Come tutte le criptovalute, è fortemente volatile

Token più moderni in competizione

Conclusioni

Stellar Lumens è una criptovaluta che prevede anche una Blockchain per le transazioni veloci e a basso costo. È una delle concorrenti principali di Ripple.

Stellar Lumens ha vissuto il suo momento migliore a gennaio 2018, quando ha superato gli 80 centesimi di dollaro di valore, per poi vivere una fase alquanto piatta. Dal 2021 ha intrapreso un interessante rialzo di prezzo, come tante altre altcoin, risvegliando l’interesse degli investitori.

Comprare Stellar Lumens conviene? Parliamo di una criptovaluta ben posizionata nel panorama delle risorse crittografiche, uscita dalla Top ten dove è stata per qualche anno ma ancora in buona posizione tra le prime 30 per capitalizzazione di mercato.

Il suo utilizzo potrebbe ulteriormente espandersi, stringendo altre importanti partnership. Tutto dipenderà da come sarà implementato il suo progetto, se farà passi in avanti o se si farà superare da altri progetti innovativi.

Domande Frequenti su Stellar Lumens Quanto può crescere Stellar? Le previsioni degli analisti sono confortanti, sia sul breve che sul medio-lungo periodo. Le analisi sono tutte rialziste, sempre tenendo conto dell’estrema volatilità propria delle criptovalute in generale. Adesso potrebbe essere il momento giusto per investire su Stellar, il cui prezzo sembra proprio essere destinato a salire nei prossimi mesi e anni. Di quanto, però, è difficile a dirsi, ma secondo alcuni esperti è realistico che il valore di Stellar possa tranquillamente superare i 2 $. Come convertire Stellar in Euro? In rete esistono diversi convertitori che permettono di trasformare la singola valuta Stellar in euro, ne abbiamo incluso uno proprio in questa guida. In alternativa ci si può affidare direttamente ai servizi messi a disposizione dagli exchange, oppure cercare sui motori di ricerca i tool che integrano questa funzionalità. Come posso spendere i miei Stellar? In realtà l’obiettivo è quello di speculare sul valore dei propri Stellar, utilizzando una delle piattaforme CFD più affidabili. Al momento, infatti, Stellar (così come tutte le altre criptovalute) non si è riuscita ancora a imporsi come metodo di pagamento valido e riconosciuto. Su cosa investire oggi? Investire su Stellar Lumens ha senso nell’ottica di rialzi nel breve periodo, anche se a far gola sono più quelli che potrebbero verificarsi in un medio-lungo periodo. In alternativa, consigliamo di valutare anche altre criptovalute emergenti, sicuramente più recenti rispetto al token di cui abbiamo parlato in questa guida.

