Corsi di formazione sulla Blockchain in Italia (gratis e non)

Quando si parla di NFT, è impossibile non parlare anche di Blockchain. Questo perché i Non-fungible token ne sfruttano la tecnologia per certificare l'autenticità e la proprietà di un digital asset, dal momento che i registri Blockchain sono immutabili. Ovviamente il discorso è molto più complesso di così, e spazia in altri ambiti come – ad esempio – criptovalute, metaverso e ultimamente anche videogiochi. Per comprendere al meglio la natura di questa nuova ed incredibile tecnologia esistono diversi corsi di formazione tutti dedicati all'apprendimento delle Blockchain. In rete esistono diversi corsi online, sia gratuiti che a pagamento: la maggior parte introduce l'argomento partendo dalle basi, ma esistono anche corsi di alta formazione, mentre altri offrono certificati di completamento. Insomma: ce n'è per tutte le esigenze. Ecco dunque una panoramica dei migliori corsi di formazione Blockchain disponibili in Italia.

Cos'è la Blockchain

Con il termine Blockchain si intende quel sistema di tecnologie strutturato come una catena di blocchi (da qui il nome “Blockchain”), che formano una sorta di “registro digitale” condiviso ed immutabile. All'interno di questo registro vengono tracciate transazioni di diversa natura, come ad esempio scambi di criptovalute oppure la scrittura di un NFT. Questo registro non esiste fisicamente, ma è condiviso fra tutti gli utenti della rete: per questo motivo viene definito “decentralizzato”, ovvero che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Quando in questo registro viene “scritta” una nuova modifica, affinché venga validata i nodi possono partecipare al processo di consenso che – una volta raggiunto – non permette più alcuna modifica. Non a caso i NFT vengono scritti su Blockchain, che permette così di certificare l'autenticità e la proprietà di un determinato token.

Perché studiare la Blockchain

Studiare la Blockchain è l'unico modo utile per approfondire la conoscenza di una tecnologia relativamente giovane, ma che punta a diventare una parte importante – se non addirittura fondamentale – nel mondo digitale di domani. Come abbiamo già anticipato, il metodo più veloce e soprattutto affidabile è quello di iscriversi a corsi di formazione su Blockchain, dove insegnanti qualificati possano guidarti alla scoperta di questa tecnologia e di tutte le sue applicazioni.

Le caratteristiche di un corso sulla Blockchain

Ogni corso si differenzia per argomenti, metodi di insegnamento e contenuti proposti. Alcuni corsi di formazione sono più specifici e diretti, altri si limitano ad offrire un'infarinatura generale a chi vuole muovere i primi passi all'interno di questo vasto mondo. L'importante è che a gestirlo sia sempre un insegnante qualificato oppure che, in alternativa, sia strutturato da un portale riconosciuto. Non sempre, infatti, i corsi gratuiti condivisi in rete da utenti privati sono affidabili: spesso riportano informazioni errate, obsolete oppure incomplete che potrebbero rallentare il processo di apprendimento. In genere i corsi sono suddivisi in sezioni, che a loro volta contengono un certo numero di lezioni. Possono essere redatti come testo scritto oppure in formato video e offrire, in alcuni casi, anche un certificato che ne attesti il completamento.

I migliori corsi online su Blockchain e investimento

Hai deciso di seguire corsi online per apprendere meglio la tecnologia Blockchain e le opportunità di investimento? In rete esistono diverse piattaforme sicure e affidabili che offrono dei corsi dedicati. Ecco una panoramica, con qualche link utile.

Udemy

Udemy è una delle più famose piattaforme online. Ogni corso è basato su lezioni on-demand (puoi iniziare e finire quando vuoi, al tuo ritmo) che possono includere video, diapositive e anche testo. Spesso gli insegnanti, proprietari dei corsi, aggiungono aggiornamenti, risorse oppure attività pratiche per consolidare l'apprendimento. Due corsi in particolare sono adatti per coloro che vogliono immergersi in questo mondo. Il primo è intitolato “Udemy” data-affiliate=”guide_cripto_udemy” text=”Blockchain, bitcoin e criptovalute: corso pratico completo”]”, dedicato soprattutto a chi non ha esperienza nel settore. L'obiettivo è insegnare i fondamenti della tecnologia Blockchain e in che modo può essere applicata al mondo del business, ma offre anche lezioni su Bitcoin, criptovalute e wallet digitali. Il secondo invece è legato al mondo degli NFT e si intitola “Corso di programmazione per Blockchain Ethereum”. Come suggerisce il nome, le lezioni in questo caso affrontano il tema della programmazione di Smart Contracts per Blockchain Ethereum sfruttando il linguaggio Solidity. Entrambi i corsi sono a pagamento, ma una volta acquistati potrai accedervi senza limiti.

Etoro

eToro è la piattaforma leader nel settore del social trending: il suo punto di forza è la vasta offerta di strumenti per iniziare ad investire nei mercati finanziari. Per farlo, eToro ha aperto una Online Trading Academy, una sorta di “Accademia” digitale che offre corsi, webinar e podcast completamente gratuiti. In particolare, l'attenzione di questa piattaforma è concentrata sul mondo del trading, criptovalute e finanza. Proprio riguardo a quest'ultimo argomento, eToro offre un corso gratuito per apprendere il ruolo della finanza decentralizzata (DeFi) basata su tecnologia Blockchain (puoi accedere da questo link). Ti segnaliamo anche il mini-corso (qui il link) per imparare ad acquistare Ethereum, definita una “rete Blockchain progettata per attività di computing decentralizzate”. Se non sei ferrato sull'argomento criptovalute, niente paura: eToro offre anche una guida completa per principianti, disponibile a questo link.

IQ Option

IQ Option è una piattaforma di investimento all'avanguardia che offre anche diversi strumenti di formazione a cui poter accedere gratuitamente. Tutto quello che devi fare è registrarti alla piattaforma. La prima risorsa a disposizione sono delle pratiche videolezioni dalla durata piuttosto contenuta, che permettono di apprendere subito un'idea generale di tutte le informazioni necessarie, senza lunghe spiegazioni. Ci sono poi gli ebook, conservati nel blog ufficiale di IQ Option in cui si alternano guide, news e approfondimenti di varia natura legate al settore. Infine ci sono anche dei veri e propri corsi, disponibili direttamente sulla piattaforma di trading.

Plus500

Anche Plus500 offre una sezione del proprio sito web interamente dedicata all'apprendimento delle basi del trading, comprese tutte le tecniche. Per quanto riguarda l'argomento Blockchain, Plus500 mette a disposizione un esaustivo corso focalizzato su trading e criptovalute. In ogni caso sono tantissimi quelli presenti sulla piattaforma: per accedere basta registrare un conto demo gratuito.

XTB

Come eToro, anche XTB offre una “Trading Academy”, ovvero un'area completamente dedicata a contenuti – come video tutorial, corsi e articoli – pensati per aiutare l'utente a migliorare le proprie competenze. La lista dei corsi è suddivisa in Livello Base, adatto per i neofiti, Livello Intermedio in cui si va incontro a tecniche e strumenti più complessi, e Livello Avanzato, dove convergono strategie di investimento approfondite e tanto altro. Un corso di formazione sulla tecnologia Blockchain molto utile è quello dedicato al “Bitcoin e altre criptovalute”, di livello intermedio. I corsi sono tutti gratuiti.

Considerazioni conclusive

Sicuramente il web è il posto perfetto per cercare approfondimenti e strumenti sulle nuove tecnologie. I corsi di formazione sono davvero tanti e molto utili sia per chi vuole muovere i primi passi nel mondo delle Blockchain, sia per coloro che sono un po' più esperti e vorrebbero migliorare le proprie competenze. In qualsiasi caso, con tutte queste informazioni a nostra disposizione, Blockchain, criptovalute e metaverso (anche legato al mondo dei giochi) non avranno più alcun segreto.