CoinSmart: come funziona, commissioni e opinioni

Nel panorama degli exchange per le criptovalute è necessario muoversi con molta cautela, visto che basta poco per cadere vittima di un sito truffa o di un sito nato con il solo scopo di accumulare soldi e sparire nel nulla. Per fortuna esistono anche siti seri con realtà economiche importanti alle spalle, così da fornire una garanzia maggiore quando si parla di scambio di criptovalute. Nei seguenti capitoli vedremo da vicino come funziona il sito CoinSmart, uno dei migliori exchange a cui possiamo iscriverci per acquistare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta.

Cos'è CoinSmart

Coinsmart è un sito di exchange per criptovalute con sede a Toronto. È stata fondata da Justin Hartzman e Jeremy Koven, che in precedenza hanno lavorato presso l'agenzia di marketing digitale Needls e il servizio di intermediazione WeSellYourSite. Hartzman è il co-fondatore e CEO del progetto e ha conseguito una laurea in Management and Organizational Studies presso la Western University. Koven ha aiutato Hartzman a finanziare Needls e WeSellYourSite e ha un background professionale nelle finanze.

Il loro obiettivo con CoinSmart è offrire un sito di exchange semplice da utilizzare ma con tutti gli strumenti necessari per poter acquistare e vendere criptovaluta in tutta sicurezza, aiutati anche da un'interfaccia moderna e alla portata anche degli utenti alle prime armi.

Come funziona CoinSmart

CoinSmart offre una piattaforma decisamente semplice e intuitiva da utilizzare, costruita per dare piena accessibilità a tutti i tipi di investitori. L'interfaccia di acquisto o vendita si presenta con un design ordinato, l'ideale per chi utilizza per la prima volta un sito di exchange per le criptovalute. Per gli utenti con maggiore esperienza alle spalle è disponibile l'interfaccia avanzata con grafici, posizioni live e strumenti per automatizzare le vendite e gli acquisti in base alle soglie che intendiamo raggiungere.

Sempre ai trader con molta esperienza alle spalle è possibile accedere agli Over-The-Counter (OTC), rivolti alle grandi aziende e ai singoli utenti che intendono acquistare o vendere ordini di valore maggiore o uguale a 25.000 dollari americani. In questo caso otterremo dei vantaggi esclusivi con accesso a tariffe scontate e prezzi ottimizzati in base alle dimensioni / volume dell'ordine.

Qualsiasi sia il trading scelto, con CoinSmart possiamo sempre contare su un'assistenza di livello avanzato: grazie ai suoi servizi SmartSupport è possibile ottenere il supporto multicanale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un team di supporto che possiamo raggiungere tramite e-mail, telefonata o chat dal vivo.

Ovviamente la lingua di riferimento è l'inglese, quindi vi consigliamo di prepararvi da questo punto di vista con l'inglese economico, visto che quello scolastico (che si studia fino alle superiori) potrebbe non essere sufficiente per farci capire o per cogliere le indicazioni che ci verranno fornite.

Per chi vuole sempre portarsi il conto sempre con sé può anche beneficiare dell'app CoinSmart, attualmente disponibile solo per i dispositivi iPhone e scaricabile direttamente dall'Apple App Store.

Come iscriversi e metodi di pagamento

Su un sito di exchange semplice e immediato come CoinSmart anche il processo di iscrizione è facilitato al massimo, grazie alla possibilità di effettuare una verifica istantanea tramite Equifax. Chi vuole utilizzare questa piattaforma può essere verificato e iniziare a fare trading dopo pochi minuti dalla registrazione. Per creare un account su CoinSmart è sufficiente seguire i passaggi indicati qui in basso:

Portiamoci nella homepage di CoinSmart e clicchiamo in alto su Create an Account

e clicchiamo in alto su Compiliamo tutti i campi richiesti, facendo particolare attenzione all'indirizzo email scelto e al paese di residenza ( Italy )

) Nella pagina successiva inseriamo il nickname e scegliamo una password, quindi premiamo su Sign up

Ora apriamo l'email che abbiamo inserito in fase di verifica per ottenere il codice di controllo, così da inserirlo quando richiesto

Inseriamo il numero di telefono e verifichiamolo tramite il codice SMS ricevuto

Se il sistema di verifica Equifax riesce a identificarvi, siamo già pronti per acquistare subito nuova criptovaluta o fare trading

Se la verifica automatica non funziona il sito ci chiederà di caricare una copia fronte retro di un nostro documento d'identità e, solo dopo questa verifica (che può durare anche qualche ora) saremo in grado di acquistare le criptovalute sul conto.

Criptovalute supportate

Attualmente su CointSmart è possibile acquistare le seguenti criptovalute:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

Ripple (XRP)

Cardano (ADA)

Stellar (XLM)

Bitcoin Cash (BCH)

EOS

NEO

Dash (DASH)

QCAD

Sono presenti quindi le criptovalute più seguite al momento (Bitcoin, Ethereum e Litecoin) affiancate da altre criptovalute emergenti ma che hanno già fatto segnare importanti risultati, come visto anche nella nostra guida dedicata. Il team di CoinSmart promette di aggiungere nuove criptovalute non appena si presenta un'opportunità, così da poter allargare il portafogli degli investimenti in futuro.

Costi e commissioni

La piattaforma CoinSmart supporta i bonifici bancari sia per i prelievi sia per i depositi, applicando dei costi di commissione in base alla somma che andiamo a depositare.

Con un deposito pari o superiore ai 2000 dollari non sono previste commissioni, mentre per tutti i depositi da 100 a 1999 dollari la commissione è dell'1,5%.

Non sono previste commissioni per i prelievi e la piattaforma promette sempre massima velocità per le operazioni sul conto: con il bonifico infatti è possibile ottenere i soldi depositati lo stesso giorno del deposito mentre per i prelievi è necessario attendere 1-5 giorni lavorativi.

Come alternativa è possibile collegare una carta di credito o una carta di debito al conto per i depositi, ma le commissioni sono più alte: fino al 6% su ogni transazione, con il vantaggio di avere subito la somma accreditata sul conto senza attese.

La carta di credito non può essere utilizzata per i prelievi, che dovranno avvenire quindi sempre via bonifico. Se vogliamo spostare le criptovalute possiamo anche utilizzare l'Electronic Funds Transfer (ETC), che vi permetterà di spostare il portafoglio delle criptovalute su un alto sito con una commissione dell'1% e fino a 5 giorni d'attesa per il completamento.

Purtroppo al momento in cui scriviamo manca completamente il supporto a PayPal, il sistema di pagamento più in voga tra i giovani trader: questo limite rende difficoltoso avvicinarsi al servizio se non siamo già pratici di bonifici internazionali presso la nostra banca.

CoinSmart è affidabile?

CoinSmart ha dimostrato nel corso degli anni di essere un sito molto sicuro su cui investire il proprio denaro. Quest'azienda infatti è registrata al FINTRAC, quindi tutti i suoi protocolli e sistemi di sicurezza sono conformi agli standard normativi del Canada e forniscono documentazione ogni anno per mantenere la loro licenza per operare sul mercato.

CoinSmart è supportato anche da una banca canadese registrata, così da poter sempre garantire il capitale in gioco e poter sempre prelevare senza brutte sorprese (cosa ancora frequente sui siti di exchange poco famosi, che spesso operano senza licenza e senza nessuna garanzia bancaria alle spalle).

CoinSmart è sicuro?

Dal punto di vista della sicurezza CoinSmart è sicuramente uno dei migliori siti sul mercato, visto che i portafogli di ogni singolo utente vengono conservati tramite cold wallet, riducendo al minimo la presenza delle criptovalute su Internet.

Per chi non lo sapesse il cold wallet è la pratica di sicurezza più usata con i Bitcoin, per impedire che qualcuno possa rubarli: con essa le criptomonete conservate nel wallet vengono copiate su un supporto fisico esterno (chiavetta USB, ma nel caso del sito interi dischi in rete) e staccati quando non utilizzati, così che nessuno possa accedere al nostro portafoglio quando non siamo online sul sito.

Accanto a questo sistema di sicurezza vengono forniti tutti gli altri sistemi visti su piattaforme simili, tra cui spicca sicuramente il sistema di autenticazione a due fattori (2FA).

Con esso sarà possibile proteggere il nostro account con un codice aggiuntivo da inserire al momento del login: questo codice viene generato sul proprio telefono nel momento in cui tenta di accedere, così da evitare che qualcuno in possesso dell'username e della password, possa accedere al posto nostro e rubare le criptovalute.

Conclusioni

CoinSmart è un buon sito su cui possiamo puntare per acquistare e vendere criptovaluta. L'interfaccia semplice aiuterà tantissimo gli utenti alle prime armi con le criptovalute, mentre gli utenti avanzati apprezzeranno le sezioni a loro dedicate, con la possibilità di fare anche grandi investimenti.

La sicurezza è ai massimi livelli, con un sistema d'autenticazione a due fattori e la conservazione dei wallet in dispositivi che passano offline non appena ci disconnettiamo, così da evitare ogni possibile furto.

Gli unici limiti di questa piattaforma riguardano i metodi di pagamento supportati: venendo a mancare PayPal è necessario puntare per forza su bonifici bancari, pagando anche delle commissioni per i depositi effettuati sotto una determinata soglia.

Un navigato trader non avrà problemi ad utilizzare i bonifici per caricare il conto, ma un utente principiante potrebbe facilmente desistere per via della mancanza di PayPal (anche solo come metodo di deposito). Le commissioni sui depositi sono in linea con la concorrenza, quindi non è un difetto in senso assoluto.

Consigliamo CoinSmart a chi non si pone il problema a caricare il conto con i bonifici bancari e cerca una piattaforma sicura, affidabile e semplice a cui affidare i propri investimenti in Bitcoin o altre criptovalute, con la solidità di una banca a garanzia che le somme da prelevare siano sempre disponibili, qualsiasi sia la somma che decidiamo di spostare.