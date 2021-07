I Wallet per le criptovalute non sono dei comuni portafogli ma in pratica sono essenziali per effettuare la compravendita delle cripto. Senza un wallet sarà quindi impossibile vendere ed acquistare le proprie valute virtuali. Dopo aver visto nelle scorse settimane alcuni wallet, oggi vedremo insieme un nuovo interessante portafoglio conosciuto come Jaxx Wallet.

Prima di partire con le presentazioni possiamo dirvi che il prossimo portafoglio è multipiattaforma e supporta un gran numero di criptovalute. Tra poche righe capiremo se questo portafoglio farà al caso nostro oppure no. Inoltre, vedremo anche le caratteristiche, pregi e difetti di questo wallet per cripto.

Cos'è Jaxx wallet

Jaxx Wallet è uno dei più conosciuti portafogli per cripto attualmente disponibili in commercio.

È compatibile con svariate criptovalute, dunque, se siete alla ricerca di un wallet che vi permetta di operare con più criptomonete questa è la scelta giusta per voi.

Inoltre, questo wallet è adatto anche per il trading ed è disponibile per PC Linux, Windows, Mac ed anche per smartphone Android ed iOS.

Oltre a queste versioni è possibile scaricare anche l’estensione per Chrome in modo da avere una versione più leggera del wallet in questione.

Come funziona Jaxx wallet

Per questo Jaxx Wallet non è richiesta alcuna registrazione per iniziare ad operare con le proprie cripto.

In pratica, le varie applicazioni disponibili per PC, smartphone Android e iOS sono pronte all’uso.

Sebbene questo portafoglio consenta l’anonimato è comunque uno dei più sicuri in circolazione.

Nella fase iniziale è possibile creare il proprio portafoglio seguendo le impostazioni di default oppure personalizzarlo a proprio piacimento.

Criptovalute supportate

Jaxx Wallet è uno dei portafogli per cripto in grado di supportare un elevato numero di criptomonete.

Il wallet in questione supporta fino a 80 cripto contemporaneamente. Tra le più comuni troviamo Bitcoin, Ethereum, ZCash, Doge, BAT, Ripple, Golem, Litecoin, Dash ed altre.

Il portafoglio Jaxx Wallet ha una funzione davvero molto interessante. In pratica, grazie alla piattaforma ShapeShift sarà possibile scambiare valute senza dover necessariamente possedere più wallet.

Una funzionalità estremamente utile soprattutto per chi opera nel mercato della compravendita di criptovalute.

Caratteristiche specifiche

Le caratteristiche principali di Jaxx Wallet sono le seguenti:

Proprietà delle chiavi: il portafoglio in questione utilizza una Master Password con 12, parole utile per proteggere al meglio il proprio account. In pratica, solo voi potete accedere al Wallet questo perché la Master Password è segreta e criptata. Blockchain Projects: Jaxx supporta la gestione in modo semplice ed intuitivo della blockchain. È possibile aderire ai nuovi contratti di compravendita, alle blockchain e tanto altro ancora. Conversione: la conversione da una criptovaluta ad un’altra è davvero un gioco da ragazzi e completamente sicura. Il tutto avviene in totale sicurezza semplicemente inserendo l’importo e la cripto da cambiare.

Vantaggi e svantaggi

Tra i vantaggi troviamo sicuramente il fatto che questo Jaxx Wallet permette di gestire più cripto contemporaneamente.

Inoltre, è multipiattaforma, questo significa che può essere gestito ed utilizzato anche nel proprio smartphone, tablet o PC.

È sicuramente una scelta tra le migliori se siete dei principianti e volete provare a cimentarvi nel mondo delle cripto. L’interfaccia è infatti semplice ed intuitiva.

Un altro punto a favore di Jaxx è la possibilità di cambiare le cripto direttamente dalla piattaforma senza utilizzare servizi esterni.

L’unico svantaggio che dobbiamo segnalare è l’impossibilità di trasferire fondi sul proprio conto bancario.

Sicurezza di Jaxx Wallet

La sicurezza non è certo di casa per Jaxx Wallet. Molti malintenzionati sono riusciti a rubare i dati di vari account, questo perché non è necessaria alcuna registrazione. Anche se è stato registrato solo un caso di violazione avvenuto su un iPhone jailbroken, la mancanza di alcuni criteri di sicurezza fanno si che questo wallet sia da tenere sotto controllo.

Quello che vi consigliamo è di dotarvi di un buon programma antivirus per evitare attacchi da hacker in tutti i dispositivi che utilizzerete con Jaxx Wallet.

Concludendo, se siete interessati a scegliere questo wallet seguite le nostre linee guida per evitare il furto del vostro account.

Il consiglio, oltre a quello di un buon antivirus è quello di utilizzare una password complessa ed un PIN non facilmente riconoscibile.

Giudizio conclusivo

Eccoci dunque alla fine di questa guida. In linea generale, Jaxx Wallet è il portafoglio per eccellenza per chiunque abbia il desiderio di gestire più criptovalute in contemporanea.

Il supporto alle varie cripto è davvero interessante, infatti, con Jaxx Wallet è possibile aggiungere Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash ma anche alcune criptomonete meno conosciute. Tra queste troviamo Unicorn Gold, Gnosis e Storm.

È bene però stare molto attenti alla sicurezza dei dispositivi su cui installerete questo wallet.

Il wallet in questione è anche molto semplice da usare anche per i meno esperti del settore.

Insomma, questo wallet ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori portafogli multi-moneta presenti nel mondo delle criptovalute.