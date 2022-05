Cronos (CRO): prezzo, valore, news e guida all'investimento

Da tempo gli addetti ai lavori guardano con interesse all’Exchange di criptovalute Crypto.com e, più in generale, al suo ecosistema, incluso il token di utility $CRO, rinominato in data 19 febbraio 2022 in Cronos (CRO). Nel nostro nuovo approfondimento sul mondo fintech proveremo a spiegare in maniera dettagliata tutto quello che c’è da sapere su Cronos Coin (dal rebranding di Crypto.com coin), analizzando tra le altre cose prezzo, andamento e valore. Per rendere più agevole la lettura, ci avvarremo di un paio di grafici e un comodo convertitore.

Nella parte centrale della guida su Cronos Coin ci concentreremo invece su aspetti più pratici, ad esempio su dove comprare e come guadagnare con il token del noto Exchange. A tal proposito, suggeriremo i migliori wallet attualmente disponibili. Nella terza e ultima parte dell’approfondimento, dopo aver dato spazio alle opinioni conclusive, risponderemo alle domande più frequenti degli utenti. In questo modo, forniremo ulteriori informazioni utili per una scelta consapevole.

E dopo questa breve introduzione, siamo pronti per cominciare a sviscerare il tema Cronos (CRO) in tutte le sue sfaccettature. Se si ha la necessità di consultare un argomento specifico, è possibile navigare attraverso l’indice della guida e scegliere il capitolo di proprio interesse. Altrimenti, si può proseguire nella lettura partendo dalla prima sezione dedicata a cosa sono i Cronos Coin.

Cos’è Cronos (CRO)

Cronos (CRO) è il token di utilità della piattaforma di scambio di criptovalute Crypto.com. Fino al 19 febbraio 2022 era conosciuto con il nome di Crypto.com Coin, che spesso per comodità veniva abbreviato in $CRO.

Per l’operazione di rebranding, Crypto.com ha scelto di puntare su un nome già noto all’interno del suo ecosistema. Cronos, infatti, è anche il nome della blockchain del popolare Exchange di criptovalute, compatibile con EVM (Ethereum Virtual Machine).

Prezzo e andamento di Cronos (CRO) oggi

Prima di valutare un eventuale acquisto/investimento sul coin di Crypto.com, è utile conoscere l’attuale prezzo di Cronos Coin. Ecco, nel dettaglio, la quotazione Cronos Coin odierna (vedi grafici qui sotto).

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Dove comprare Cronos (CRO)

Se si è scelto di investire su Cronos (CRO), il primo passo da compiere è innanzitutto quello di procedere con l’acquisto del token di utilità dell’Exchange Crypto.com. È possibile comprare Cronos Coin attraverso la piattaforma per lo scambio di criptovalute Crypto.com, o in alternativa tramite l’applicazione per dispositivi mobili, disponibile gratis su Android e iOS.

Affidarsi ad un Exchange centralizzato per acquistare Cronos (CRO) è la scelta migliore e più sicura per possedere effettivamente l’asset. L’elenco che segue evidenzia i principali Exchange a livello mondiale:

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Valore Cronos (CRO)/euro: il cambio

Qual è il valore di Cronos Coin? O meglio, quanto vale al cambio Cronos Coin oggi? Per rispondere a questa domanda ci serviamo di un altro grafico, che mostra la conversione Cronos Coin euro aggiornata in tempo reale.

Investimento: come guadagnare con Cronos

Come guadagnare con Cronos Coin? Il metodo migliore, consigliato dai principali esperti del settore, è mettere in staking Cronos (CRO). Ciò significa bloccare la criptovaluta di riferimento di Crypto.com per la somma indicata, e iniziare a guadagnare dagli interessi generati dal coin. In seguito, gli interessi verranno versati in automatico nel wallet interno all’Exchange. L’APR (Annual Percentage Rate, gli interessi ottenuti ogni anno dall’investimento) è intorno al 10%.

Per mettere in stacking Cronos Coin è sufficiente pigiare sul pulsante Stake di CRO, presente all’interno della piattaforma di scambio di criptovalute Crypto.com, e digitare la cifra da mettere in stake. La quantità di CRO indicata verrà in automatico bloccata per 180 giorni.

Bisogna poi tenere in considerazione un altro aspetto importante. Se si decide di “bloccare” Cronos (CRO) su Crypto.com, si va a ottenere un guadagno indiretto sulle commissioni, o meglio si usufruisce su quest’ultime di sconti proporzionali alla quantità di coin in stack. Ad esempio, al raggiungimento di 5.000 Cronos Coin si ha un risparmio medio sulle commissioni da pagare intorno al 10%, percentuale doppia con 10.000 CRO, quadrupla se in stack avete 50.000 CRO, fino all’azzeramento totale con 50.000.0000 di CRO in stacking.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Wallet raccomandati per Cronos

I migliori wallet per Cronos Coin rientrano nella lista dei principali portafogli per criptovalute raccomandati dagli esperti. Tra le soluzioni più autorevoli si annovera ad esempio Ledger Nano X, considerato da più parti come il miglior portafoglio crittografico offline, sia per il largo supporto alle valute (oltre 1.800 tra monete e token) sia per gli elevati standard di sicurezza garantiti. Inoltre, Ledger Nano X consente di scambiare criptovalute ovunque ci si trovi grazie al collegamento con l’app Ledger Live, disponibile gratis sui dispositivi Android e iOS.

Se si preferisce usare il PC, uno dei migliori wallet oggi in circolazione per Cronos (CRO) è MetaMask. Può essere impiegato sui browser Internet più diffusi, tra cui Chrome e Firefox, nonché utilizzato come estensione stessa del browser, trasformandosi in un collegamento tra il browser in uso e la blockchain di Ethereum. Sul fronte della sicurezza, MetaMask genera in automatico le password sul computer, per far sì che soltanto il proprietario del computer abbia accesso all’account e ai dati contenuti in esso.

Nell’elenco dei wallet dove trasferire Cronos (CRO) menzioniamo anche Coinbase Wallet. Quest’ultimo ha la fama di essere il miglior crypto wallet per principianti. Ad oggi supporta oltre 500 risorse tra monete e token, a cui si aggiungono i token non fungibili (NFT). Quando si menziona Coinbase Wallet è sempre bene fare una precisazione importante: Coinbase Wallet è indipendente dall’Exchange di criptovalute Coinbase, di conseguenza per utilizzare il crypto wallet di Coinbase non è necessario aprire un conto sull’Exchange oppure mediante l’omonima app. Sempre a questo proposito, sottolineiamo che la chiave privata rimane memorizzata nel proprio dispositivo, non nel server della piattaforma. Di conseguenza, non c’è nulla di cui preoccuparsi per un eventuale blocco delle valute o, peggio ancora, di un attacco hacker. Ecco un elenco di alcuni ottimi wallet:

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Se la preferenza è utilizzare un Hard Wallet per conservare la criptovaluta è possibile acquistare uno dei dispositivi presenti qui in basso:

Vantaggi e svantaggi: i pro e contro di Cronos

Comprare Cronos Coin, o meglio investire nel token di utilità dell’Exchange Crypto.com, assicura diversi vantaggi. In primis, Cronos (CRO) è una delle coin che, secondo gli esperti, è destinata ad avere una crescita costante nel corso dei prossimi anni. Secondo, permette di ottenere un interesse annuo dall’investimento intorno al 10%, se si decide di mettere CRO in staking. Il terzo vantaggio consiste nel guadagnare sconti importanti sulle commissioni legate all’utilizzo dell’Exchange di criptovalute Crypto.com.

Ci sarebbe poi da fare tutto un discorso legato all’ecosistema proposto dalla piattaforma Crypto. In particolare, sulla profonda connessione tra questa e il token Cronos (CRO), che lascia ben sperare in un suo aumento significativo nei prossimi mesi/anni.

Detto questo no, al momento non abbiamo motivi validi per cui associare dei contro al coin di Crypto.com. La sola eccezione è l’alta volatilità del mercato delle criptovalute, problema però comune a tutte le altre monete virtuali. Nel caso ci fossero novità a tal proposito, aggiorneremo prontamente l’articolo.

Pro Contro Pro Blockchain con struttura all’avanguardia

Ottimo Team di sviluppo

Criptovaluta dal forte potenziale

Vasta applicabilità ai sistemi di transazione

Vantaggi per chi detiene CRO e utilizza Crypto.com Contro Rischio generalista sulla volatilità del mercato

Numerosi token e piattaforme in competizione

Recensione e opinioni conclusive su Cronos

Siamo arrivati alla conclusione della nostra guida. Le opinioni su Cronos Coin sono senz’altro positive: il token di utility dell’Exchange Crypto.com rappresenta un ottimo investimento in ottica futura, alla luce della crescita dell’intero ecosistema attorno al coin.

Non bisogna dimenticare che i progetti migliori, di ieri e di oggi, sono quelli che si sono imposti prima di tutto da un punto di vista tecnologico, ed è quanto sta accadendo con il progetto complessivo targato Cronos. Al miglioramento generale del pacchetto offerto, segue inevitabilmente una maggiore adesione da parte di aziende, professionisti e privati, con notevoli benefici per la criptovaluta Cronos (CRO) interna alla piattaforma.

Dunque, il consiglio finale non può essere altro che di tenere in grande considerazione un eventuale investimento nel token di Crypto.com, approfittando del momento migliore offerto dal mercato.