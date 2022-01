I migliori giochi NFT 2022 (cosa sono e come funzionano)

I videogiochi sono sempre stati al passo con i tempi. Il settore videoludico riesce a captare quasi con naturalezza fenomeni che sembrerebbero essere poco attinenti con quel mondo. Pensiamo ad esempio ai giochi NFT, che di recente stanno iniziando a far parlare di sè come una delle novità più interessanti. Il motivo è presto detto: già di suo è un argomento che da qualche tempo a questa parte ha catturato l'attenzione di moltissime persone, in più questi titoli riescono ad armonizzare alla perfezione l'esperienza videoludica dell'utente con la possibilità di guadagnare soldi. In questo approfondimento vedremo nel dettaglio cosa sono, come funzionano e la lista dei migliori giochi NFT attualmente sul mercato.

Giochi NFT Play-to-Earn: cosa sono

Si chiamano anche giochi nft play to earn, ovvero quella tipologia di titoli videoludici che offrono all'utente la possibilità di guadagnare giocando. Il premio viene elargito al giocatore sotto forma di token o NFT, con un valore direttamente proporzionale alla quantità di ore impiegate nel gioco. Dunque, vale il principio per cui chi gioca di più vince ricompense più consistenti.

Il fenomeno in questione sta ricevendo un feedback molto positivo da parte di diverse persone in tutto il mondo. Non a caso si sta per profilare la nascita di una vera e propria economia di nicchia basata solo su questo settore. Anche perchè, è necessario specificarlo, i guadagni ci sono e sono reali. I videogiocatori attualmente riescono a guadagnare cifre che vanno dai 200 ai 1000 dollari mensili.

Come funzionano

Gli NFT sono dei token digitali e crittografici basati su una blockchain. Si tratta di token non fungibili, nel senso che ciascuno di essi rappresenta una realtà unica nel suo genere e non potranno mai essere scambiati con un altro token. In sintesi, ogni NFT è unico. Per quanto riguarda il settore videoludico e i giochi con NFT, questi ultimi sono completamente integrati nelle dinamiche del gioco stesso.

Quindi non sono dei semplici asset digitali, ma influenzano le operazioni dei giocatori. Gli NFT presenti in un determinato gioco sono sfruttabili solo se rispettano le regole imposte dagli smart contract, ovvero quei protocolli informatici sviluppati dal fondatore del gioco. Essi facilitano le dinamiche degli NFT, e soprattutto le fanno rispettare. Sono una specie di luogo virtuale in cui esistono determinate regole: gli NFT che rientrano in esso devono rispettarle.

Qual è il ruolo della blockchain

Ovviamente gli smart contract si interfacciano direttamente con la blockchain di riferimento, al cui interno sono presenti gli NFT, intesi come degli oggetti digitali unici. Ogni carta, dalla sua creazione fino all'acquisto e utilizzo, è facilmente tracciabile proprio grazie alla blockchain.

Rischi e vantaggi degli NFT nel mondo dei videogiochi

Gli NFT, proprio per la loro peculiarità che non possono essere scambiati con un altro token, sono strumenti perfetti per rappresentare personaggi, items o oggetti all'interno di un gioco. Si prestano particolarmente alla vendita, dal momento che sono unici nel loro genere. In sostanza, non sono altro che oggetti digitali collezionabili molto richiesti, sia da giocatori che da collezionisti.

Ed è proprio questa esclusività che li rende facilmente monetizzabili tramite la vendita. La domanda di oggetti digitali è molto alta e in continuo aumento: terreno fertile per tutti i possessori di questo particolare token digitale. Ad incidere sul loro valore ci sono fattori come l'estetica, l'utilità all'interno del gioco e la rarità. Ciò si unisce alle dinamiche operative dei giochi nft basati sul play to earn.

I vantaggi sono perciò diversi, ma ci sono anche alcuni rischi legati ad investimenti su questo settore. Infatti stiamo parlando di una realtà molto giovane, in continuo divenire. La verità è che la maggior parte dei progetti che nasceranno potrebbero fallire, considerando che molti non ponderano affatto sul modello e sulle sue dinamiche. No sappiamo ancora se gli NFT rappresentano il futuro delle micro-transazioni e della compravendita digitale, oppure se stiamo parlando di un'altra bolla. Bisogna attendere ancora un po' prima di trarre conclusioni affrettate.

I migliori giochi NFT del 2022

Fatta questa rapida panoramica, vediamo ora quali sono i giochi nft 2022 che ci hanno particolarmente colpito. Ne abbiamo selezionati alcuni, eccoli!

Sandbox

Iniziamo la nostra guida con un gioco praticamente ancora agli inizi (gli sviluppatori hanno ribadito come si tratta di una versione alpha): stiamo parlando di Sandbox. Più che un semplice gioco, può essere tranquillamente definito come una piattaforma capace di riprodurre un'ambientazione molto simile al mondo reale. Oltre a mettere a disposizione items da utilizzare e/o collezionare e nuove terre da esplorare e/o conquistare, la sua grande peculiarità è che risulta direttamente collegato con la blockchain di Ethereum. Quest'ultima è una delle criptovalute più famose al mondo.

Axie Infinity

Nella nostra lista dei giochi nft per guadagnare merita certamente un posto Axiel Infinity. Ci giocano qualcosa come 360mila utenti, con numeri in continuo aumento. In questo titolo i protagonisti sono delle creature chiamate Axies, e i giocatori devono catturarle e farle duellare con altri giocatori. Un po' nello stile dei Pokémon. Ciascun Axies può essere venduto ad altri utenti o ai collezionisti, ed è possibile inoltre ottenere un guadagno portando a termine le missioni o sconfiggendo i duellanti.

Evolution Land

Altro gioco molto interessante è Evolution Land, titolo simulativo dove i videogiocatori devono acquistare e vendere interi territori, ma anche edificare costruzioni o minare direttamente i vari items in tutti i 26 continenti presenti. Tra i giochi nft nuovi, è uno dei più particolari, dal momento che permette di utilizzare e vendere/comprare sia i token non fungibili che quelli fungibili. Possibilità di guadagno numerose grazie alla compravendita di tutti i token digitali presenti.

Gods Unchained

Rispetto a quelli che abbiamo visto, Gods Unchained è un gioco diverso, dal momento che strizza l'occhio alle dinamiche di Magic: The Gathering. E' un gioco di carte, che opera nella stessa blockchain di Ethereum. Ogni carta è un token digitale che può essere venduto o comprato. Obiettivo di ogni giocatore è quello di avere il mazzo di carte il più possibile completo e funzionale, così da poter sconfiggere tutti gli altri.

Battle Of Guardians

Uno dei migliori giochi nft è senza dubbio Battle Of Guardians, che tra parentesi è anche l'ultimo uscito. Si tratta di un gioco NFT multiplayer in tempo reale PvP, sviluppato da Unreal Engine e basato sulla rete Solana, dove i giocatori partecipano a battaglie multi-regno nel mondo virtuale. Un titolo da combattimento dunque, in cui solo sconfiggendo gli avversari si possono ottenere le ricompense.

Idle Cyber

Per tutti gli appassionati di titoli post-apocalittici e futuristici, Idle Cyber è il gioco più indicato. In questo videogioco l'umanità si ritrova costretta ad erigere enormi muri per fungere da prima linea di difesa contro i cyborg che cercano di eliminare tutti gli esseri umani. Il compito del giocatore è quello di guidare una squadra nota come Cyber Defense, che contribuirà a difendere i confini contro i cyborg. Rientra sia nei giochi nft IOS che in quelli Android, visto che può essere scaricato anche direttamente dal Play Store. Utilizzando il modello Play-To-Earn, Idle Cyber offre la possibilità di guadagnare soldi nella vita reale semplicemente giocando. Non è ancora disponibile nella sua interezza, e peraltro gli sviluppatori hanno sottolineato come sarà uno dei giochi nft Binance, visto che sfrutterà la Binance Smart Chain.

Giochi NFT: i nuovi in uscita

Ci sono poi alcuni giochi nft in uscita che ancora non hanno fatto il loro esordio sul mercato. Uno di questi è The Forge Arena, titolo in bilico tra CSGO e Halo secondo i suoi sviluppatori. L'altro è Warsaken, gioco di carte in stile che dovrebbe essere rilasciato sia come gioco digitale che fisico.

Considerazioni conclusive

Ora dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva con riferimento ai miglior giochi nft 2022. Ci teniamo però a ribadire che si tratta di un mondo in continua evoluzione: i giochi nft in uscita sono tanti, e anche quelli che sono già disponibili saranno aggiornati e integrati con diverse novità. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.