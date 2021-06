Edge wallet (guida): cos'è, come funziona, opinioni

In questo articolo scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Edge wallet, un portafoglio digitale di criptovalute lanciato nel 2014. Periodo nel quale in circolazione ce n'erano pochi in realtà, visto che si è assistito ad un autentico boom di questa tipologia di servizi a partire dal 2017. Anno del fatidico book di prezzo del Bitcoin.

Malgrado gli anni passati, l'interesse intorno a Edge wallet non è scemato, sebbene occorra vedere se in questo lasso di tempo la piattaforma sia stata adeguatamente aggiornata e adeguata alle nuove sfide imposte da un mondo in continuo cambiamento come quello delle criptovalute.

Vediamo dunque cos'è Edge Wallet, come funziona Edge wallet, se conviene usarlo.

Cos'è Edge wallet

Si tratta, come avrai intuito, di un portafoglio digitale per custodire criptovalute su device mobili, molto adatto per utenti neofiti grazie alla semplice interfaccia di cui è dotato.

E' anche molto sicuro e vanta una directory completa di aziende che accettano le criptovalute come sistema di pagamento.

Al momento della scrittura, sono oltre venti le criptovalute presenti in elenco, soprattutto quelle più importanti per capitalizzazione di mercato. Ma l'elenco viene costantemente aggiornato, quindi può accadere che quando leggerai questo articolo, ci saranno state nuove modifiche.

Edge wallet ti consente di ricevere, inviare, archiviare e scambiare sia le principali criptovalute ma anche i token ERC20.

Il tutto, garantendo la privacy ai propri utenti dato che evita che terzi possano accedere ai fondi o ai dati sensibili degli utenti che utilizzano questa piattaforma.

L'architettura di Edge wallet è di tipo modulare, quindi è possibile lavorare con qualsiasi blockchain.

Chi c'è dietro Edge wallet

Prima di iscriversi ad una piattaforma e affidargli i propri fondi e dati sensibili, occorre anche capire con chi si ha a che fare.

Edge mobile wallet è stato fondato a San Francisco, California, nel 2014 da questo team di sviluppatori della società Airbitz:

Paul Puey: laureato in ingegneria elettrotecnica e informatica all'Università di Berkeley, ha guidato il settore informatica in società importanti come Nvidia. Ha iniziato la ricerca su come sviluppare software Bitcoin e prodotti per semplificare lo stoccaggio e il trading delle criptovalute.

Brett “Maverick” Musser: laureatosi presso l'Università della Florida, offre supporto per la risoluzione di problemi creativi, nonché le necessità operative e lo sviluppo del business.

William Swanson: ingegnere del software, ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica presso la Cal Poly San Luis Obispo.

Altre figure di spicco sono:

Scott Morgan

Tim Horton

Damian Cutillo

Si sono poi aggiunti:

RJ Ricasata

Kylan Hurt

Jessica Payne

Peter O'Brien

Allen Hujsak

Matthew Piché

Il loro scopo era quello di creare una soluzione sicura per memorizzare i loro dati sensibili e le loro criptovalute.

L'anno seguente, ha lanciato un kit di sviluppo software (SDK) per aiutare gli sviluppatori a creare proprie applicazioni.

Nel giro di 3 anni dal lancio la società è rientrata tra quelle leader del settore e un punto di riferimento nel mondo crittografico.

E' anche possibile visualizzare il profilo Twitter ufficiale del wallet.

Come funziona

Ecco i passaggi da seguire per utilizzare Edge wallet:

Installazione app

Scarica la app sia su Android che su iOS, tramite i canali usuali rispettivi: Google Play Store e Apple iOS iTunes.

In alternativa, anziché cercarla in questi store e magari finire in qualche app “civetta”, puoi scaricare quella ufficiale dal sito web stesso di Edge wallet.

Crea un account

Per usare Edge, manco a dirlo, devi registrarti. Ma per fortuna, nulla di trascendentale.

Devi scegliere un nome utente, una password e un PIN di 4 cifre. Dati che potrai usare per accedere da qualsiasi smartphone o tablet.

Una volta confermate le loro condizioni d'uso il wallet può essere utilizzato.

Aggiungi criptovalute

Accedi al wallet con le tue credenziali e vai alla pagina Wallets.

Dopodiché tocca l'icona “+” posta alla scheda “I miei wallet” e aggiungi le tue cryptovalute.

Basta cliccare sulle criptovalute che si vuole aggiungere.

Ricevi criptovalute

Va su “Request“nella barra di navigazione, in questo modo, imposterai il tuo wallet per ricevere criptovalute.

Per ricevere altre monete, tocca il nome del portafoglio al fine di scegliere un'altra moneta digitale.

Dovrai poi chiedere al mittente di scansionare il codice QR o copiare l'indirizzo del tuo wallet negli appunti.

Tocca “Condividi” al fine di condividere l'indirizzo del portafoglio in un'altra app.

Invia criptovalute

Tocca l'opzione “Scan” sulla barra di navigazione. Sarai così indirizzato allo scanner del codice QR usando la fotocamera del tuo dispositivo.

Puoi anche decidere di incollare l'indirizzo. In tal caso, tocca la dicitura “Indirizzo“, il che consente di copiarlo in automatico, e poi incolla l'indirizzo copiato “Address”.

Dovrai poi inserire l'importo che si desidera inviare e impostare una tassa di data mining.

Non ti resta che confermare tutte le spunte richieste.

Edge wallet commissioni

L'installazione di Edge è ovviamente gratuita. Sono però ovviamente previste delle commissioni per taluni servizi. Del resto, il wallet deve pur lucrare sui suoi utenti iscritti.

Per esempio, Edge wallet prevede una commissione di estrazione associata a ciascun trasferimento di monete.

E' previsto altresì un tasso di cambio che dipende dalle monete scambiate e dal valore corrente di mercato.

Criptovalute supportate

Le criptovalute previste e supportate al momento da Edge wallet sono le seguenti:

Bitcoin Ethereum Litecoin Monero Ripple/XRP Bitcoin Cash Dash Augur REP Wings Indorse Zcoin Feathercoin DigiByte Vertcoin Bitcoin Gold DAI Stellar Smartcash Groestlcoin Bitcoin SV EOS Dogecoin Qtum Ravencoin eBoost UFO Tezos RSK Binance Chain Anthem Gold Hercules

Ti suggeriamo comunque di restare aggiornato poiché wallet ed Exchange in genere modificano costantemente il loro elenco di criptovalute in base alle ultime novità del mercato.

Per conoscere tutte le criptovalute presenti su Edge wallet, basta recarti sulla Home principale della app e scendere fino in fondo.

Caratteristiche specifiche di Edge wallet

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di Edge wallet.

Userfriendly

L'interfaccia utente è molto semplice da usare, quindi adatta anche per gli utenti neofiti.

Basta solo dire che il download, la registrazione e l'avvio richiedono in tutto un paio di minuti.

Per registrarti, ti servono un nome utente, una password e un PIN.

Non sono richieste particolari informazioni personali, così come è semplice ripristinare il wallet in caso di perdita.

Essendo una blockchain decentralizzata, puoi utilizzarlo anche nel caso in cui il server centrale vada in down.

Supporto a tecnologie avanzate

Il wallet Edge ha integrato la piattaforma Shapeshift al fine di facilitare per gli utenti a convertire facilmente monete e token. Inoltre, crittografa facilmente tutti i dati utente sul dispositivo. I dati saranno anche controllabili pienamente.

Prevede anche il supporto Edge Bluetooth Low Energy (BLE) in sostituzione della scansione Qr.

È altresì dotata di sincronizzazione multi-dispositivo e backup automatico dei wallet.

Sicurezza

Buone notizie anche da questo punto di vista. Edge Security permette di prevenire le violazioni dei dati sulla blockchain.

È dotato di crittografia sul lato locale come l'hashing della password S-crypt e la crittografia AES256 per la protezione dei dati dell'utente.

Il suo codice C / C ++ nativo offre funzionalità di crittografia estremamente potenti. Utilizza la tecnologia deterministica gerarchica per modificare gli indirizzi per le transazioni.

E' prevista anche l'autenticazione a 2 fattori. Oltre ad un accesso Biometric Touch ID e Face ID.

Integrazione con le dApps

Il wallet vanta una Security Software Development Kit (SDK) la quale permette di autenticare facilmente i fondi nelle loro dApp se costruite su SDK.

Gli utenti possono così eseguire la scansione dei codici QR ed evitare di copiare e incollare gli indirizzi tra i loro wallet e dApps.

Assistenza clienti eccellente

L'assistenza clienti fornita da Edge wallet è eccellente, e risponde a tutte le domande in Live chat.

E' comunque prevista anche una email in caso di problemi più specifici e non risolti velocemente dopo il colloquio con un operatore.

Vantaggi e svantaggi

Vediamoli di seguito quali sono i vantaggi e gli svantaggi di Edge wallet.

Vantaggi di Edge wallet

Quali sono i vantaggi di Edge wallet? I principali sono i seguenti:

Interfaccia user-friendly

Sicurezza garantita dall'autenticazione a 2 fattori

Prevede oltre 30 criptovalute

Exchange integrato

Open-source

Svantaggi di Edge wallet

Quali sono i vantaggi di Edge wallet? I principali sono i seguenti:

Non prevede una versione web-based o un software da scaricare su Pc. Ma solo una versione app

Mancano diverse funzioni riscontrabili in altri wallet

Non è un wallet freddo, quindi ciò porta i vari rischi legati agli attacchi Hacker

Sicurezza

Il portafoglio digitale di criptovalute è tutto sommato sicuro, grazie alla autentificazione a 2 fattori. Oltre ad altri sistemi come il Biometric Touch ID e la Face ID.

Tuttavia, non essendo un wallet “freddo” correrai i rischi tipici degli attacchi Hacker. Meglio dunque non detenere fondi eccessivi ma trasferiscili di tanto in tanto su wallet freddi come S-Pen, wallet cartacei con Qr code o software scaricabili come Edge wallet.

Giudizio conclusivo su Edge wallet

Il wallet Edge è operativo dal 2014 e negli anni è stato costantemente implementato.

Il wallet ha una discreta sicurezza, dato che utilizza l'autentificazione a 2 fattori, oltre ad altri sistemi come il Biometric Touch ID e la Face ID.

E' estremamente facile da usare e al momento della scrittura prevede oltre 30 criptovalute tradabili.

Molto apprezzato anche il fatto che sia Open source.

Tra le pecche, il fatto che non sia un wallet “freddo“ e che sia solo in versione app. E manchi qualche funzione che ha la concorrenza.

Resta comunque un buon prodotto per gestire le criptovalute.