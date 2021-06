Il Bitcoin wallet è uno strumento indispensabile per investire in Bitcoin. Permette di effettuare operazioni in criptovaluta e di verificare quanto saldo hai a disposizione. Come portafoglio digitale, ti permetterà di gestire anche i pagamenti nei negozi online che scelgono di accettare le ciptovalute come moneta di pagamento. In questo approfondimento, scoprirai come funziona il Bitcoin wallet e quali sono i migliori servizi per utilizzarlo.

Cos'è un bitcoin wallet

Si tratta di un portafoglio virtuale pensato per la moneta digitale. Infatti, i Bitcoin sono una criptovaluta e non è possibile “conservarli” su un supporto fisico. Così, si usano degli spazi dedicati, che permettono anche di gestire le operazioni più comuni (trasferimento, pagamento, conservazione), cioè i wallet. Il wallet è anche importante perché i Bitcoin sono disponibili in un numero limitato. Così, il wallet ti permette anche di gestire i tuoi investimenti al meglio.

Wallet ed exchange non sono la stessa cosa, ma è facile confondersi all'inizio. Infatti, ci sono piattaforme

come Coinbase che fanno entrambe le cose. Facciamo chiarezza. La piattaforma per i portafogli digitali è un sito dove puoi aprire un tuo account, creare il wallet e gestire le operazioni più comuni, che possono anche non essere investimenti. Invece, gli exchange sono piattaforme di compravendita e scambio di criptovaluta, cioè danno il “via” per il trasferimento di Bitcoin. Il trasferimento si completa con l'arrivo dell'importo in Bitcoin sul wallet.

La piattaforma di exchange, quindi, può richiedere un wallet esterno, oppure darti la possibilità di crearne uno al suo interno. Allo stesso modo, una piattaforma per i Bitcoin Wallet può occuparsi solo di crearti il portafoglio digitale e di fartelo gestire, senza il lato “trading” vero e proprio.

Come scoprire se si tratta di un exchange, di un fornitore per wallet, o entrambi? Basta verificare i servizi offerti dal sito e le relative commissioni. Se il sito ti chiede di creare un wallet, sicuramente ti permetterà di gestirlo. Invece, se ti chiede di aprire il profilo per iniziare a investire, a un certo punto della registrazione, ti chiederà l'indirizzo del wallet, altrimenti non potrai iniziare a investire.

Puoi contattare il supporto, quando ne hai bisogno, per capire se il tuo portafoglio è stato attivato, ma anche in caso di attacco hacking, o semplicemente perché hai bisogno di informazioni su come funziona la piattaforma e su

cosa ti offre.

Quando scegli una soluzione exchange + wallet, valuta anche se ci sono altre criptovalute a disposizione, per diversificare il tuo investimento quando ci avrai preso un po' la mano. Così, sarà più semplice iniziare a investire sfruttando le differenze di valore tra una moneta digitale e l'altra.

Come scegliere un Bitcoin wallet

Per scegliere il Bitcoin wallet più adatto a te, è necessario appurare qual è la tecnologia che il gestore utilizza per la sicurezza. Infatti, per i Bitcoin non c'è la possibilità di recuperare la password una volta persa, quindi bisogna conservarla con cura. Per i file, invece, è possibile fare un backup periodico.

Come per qualsiasi servizio, è bene valutare attentamente il rapporto qualità/prezzo. Quante commissioni ci

sono? E come vengono applicate? Altro aspetto importante è se la piattaforma è facile da usare. I Bitcoin si basano su investimenti veloci e non ci si deve affidare a servizi lenti che intralciano le proprie attività.

Per quanto riguarda la facilità di utilizzo, ci sono piattaforme più semplici dedicate a chi inizia a investire in Bitcoin e altre pensate per chi sa già come e dove investire con qualcosa di più complicato.

Le tipologie di Bitcoin wallet

Sul mercato esistono diverse tipologie di wallet. Questi ultimi non sono tutti uguali: ne puoi scegliere di cinque tipo di quattro tipi diversi. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Desktop

Questa tipologia di wallet è destinato all'utilizzo per PC Desktop. Per usarli basta scaricare il file di installazione del wallet e installarlo.

Online

Altra tipologia di wallet, che funziona come un conto corrente online. Basta dunque accedere al sito di un portafoglio digitale di questo tipo, registrarsi e iniziare ad operare direttamente da lì.

Hardware

In questo caso ci si affida ad una chiavetta USB, che contiene i dati dei tuoi Bitcoin. Quindi, a differenza delle altre tipologie, questa offre un vero e proprio supporto fisico.

Smartphone

Ultima tipologia di wallet: basta utilizzare una semplice app per effettuare le operazioni direttamente dallo smartphone. Il tutto grazie alle tecnologie QR-Code e NFC.

Caratteristiche e vantaggi dei Bitcoin wallet

Tutte le tipologie di Bitcoin wallet hanno i loro pro e contro. Avere il wallet sul desktop è comodo, ma devi investire su un ottimo antivirus per evitare attacchi informatici. Online molto è molto pratico usare il wallet, stesso discorso dicasi anche da smartphone senza installare app, ma i server, per quanto sicuri, possono avere problemi.

L'app mobile è sicuramente più comoda e affidabile, a patto di imparare come si usa. Le chiavette sono altrettanto comode, ma vanno tenute in un posto sicuro.

Detto questo, i vantaggi, però, ci sono. Tutti gli strumenti ti permettono di avere a portata di mano le informazioni sui propri investimenti in Bitcoin, in modo semplice e sicuro. Con i Bitcoin wallet è possibile tenere traccia di tutto. In più, i servizi wallet offrono soluzioni personalizzate in base al tuo investimento, quindi hai tutte le possibilità per ottenere il portafoglio virtuale perfetto per te!

Cosa si può fare con un wallet

Quali sono esattamente le funzioni di un Bitcoin wallet?

Trasferimento di Bitcoin

Conservazione di Bitcoin

Pagamenti

Ricezione di pagamenti

Monitoraggio

Per eseguire queste operazioni, serve una chiave pubblica. La chiave è proprio l'address del portafoglio, da indicare sempre per completare l'operazione. Se, per esempio, ricevi dei Bitcoin, la persona che te li ha mandati ha indicato l'address del tuo wallet per il trasferimento. L'address è un codice di numeri e lettere personale. Con uno stesso wallet, puoi generare un numero infinito di address.

Sicurezza

Oltre ai sistemi di sicurezza che la piattaforma di Bitcoin wallet è in grado di offrire, quali sono le strategie per mantenere al sicuro il tuo investimento? I pericoli per il tuo investimento sono:

Il furto dei dati (magari di un hacker)

Lo smarrimento di un oggetto (USB, Paper wallet, password)

Un malfunzionamento dovuto a un mancato aggiornamento

Come fare per difenderti? Il primo consiglio che ti diamo è quello di conservare sempre in un luogo sicuro tutto ciò che riguarda il tuo investimento. Crea copie di backup e, se gestisci tutto dal Web o da PC, fai in modo di sapere cosa fare se subisci un attacco. Le piattaforma garantiscono sugli aggiornamenti, ma i grandi investitori cambiano spesso i siti dove scambiano la criptovaluta (exchange) e l'address, in modo da stare tranquilli.

In genere, se hai comprato Bitcoin su un exchange, dovresti conservarli e venderli da un'altra parte. I fondi andrebbero portati il più possibile offline (da qui l'uso della chiavetta USB o di supporto cartaceo). Non lasciare online tutti i dati di accesso.

Conclusioni

I Bitcoin wallet sono essenziali per garantire il tuo investimento in Bitcoin. Tramite essi potrai monitorare le operazioni e tenere traccia dei tuoi investimenti. Il consiglio è di cambiare spesso exchange e address, ma puoi usare sempre lastessa piattaforma per il portafoglio virtuale.

Tieni sempre con te copie digitali e su carta del tuo portafoglio e stai in guardia: le piattaforme sono sicure, ma è giusto tutelare il proprio investimento anche in altri modi.