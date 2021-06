Exodus wallet (guida): cos'è, come funziona, opinioni

Per custodire le criptovalute, occorrono wallet sicuri e funzionali. Exodus è senza dubbio uno dei più utilizzati per questo scopo. Le ragioni non sono difficili da comprendere. Ha in elenco decine di criptovalute, un giusto mix tra le criptovalute più importanti per marketcap ma anche i nuovi token ERC20 in ascesa.

Exodus è supportato da un team di sviluppatori che aggiorna costantemente la piattaforma, per renderla sicura ma anche per aggiungere nuove criptovalute. Visto che il mercato è molto dinamico.

Exodus non è però solo un wallet, ma funge anche da Exchange.

Fatto questo doveroso cappello introduttivo, vediamo cos'è Exodus, come funziona e se conviene utilizzarlo.

Cos'è Exodus Wallet

Exodus si lascia preferire essendo un wallet offline, il che lo rende immune da attacchi informatici. Rientra quindi nella categorai dei cosiddetti wallet “freddi“, un po' come diverse S-Pen (simili alle comuni Pen drive) o i cosiddetti wallet cartacei (quelli simili ai comuni scontrini, dotati di un QR code).

Exodus ha anche il vantaggio di essere utilizzabile per i principali sistemi operativi:

Windows

Linux

Mac

Il wallet Exodus nasce nel dicembre del 2015, sebbene la prima release stabile pubblica ha trovato la luce solo nell’aprile 2016.

I veri punti di forza, che ne hanno accresciuto la popolarità sono 3:

La succitata sicurezza, essendo un wallet offline

Il gran numero di criptovalute supportate

La semplicità di utilizzo

Dopo qualche anno dal lancio, Exodus ha pure lanciato un exchange integrato. Così, oltre a custodire criptovalute, potrai anche comprarle e venderle. Il tutto senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Come funziona Exodus wallet

Il wallet è di tipo light, poiché non richiede la sincronizzazione completa della blockchain in locale sul proprio PC.

Il che è un grande vantaggio, perché non andrà ad occupare lo spazio del proprio Pc, che può arrivare fino a 220 Gigabyte. Infatti, per evitare ciò, Exodus non esegue il download di tutta la blockchain ma sfrutta un protocollo client-server per accedere alla blockchain archiviata su una rete di server ridondanti.

Come detto nell'incipit, il team di sviluppo è molto attivo e rilascia continuamente nuove versioni. E' anche possibile personalizzare il wallet sfruttando varie skin e temi. Fermo restando che Exodus non è proprio Open source.

Entrando un po' più nelle specifiche tecniche, diciamo che l'uso di un wallet offline porta alla creazione di coppie di chiavi – pubblica e privata – basandosi su 3 caratteristiche peculiari:

Sicurezza

Segretezza

Riservatezza

Ciò grazie al fatto che il processo di creazione avviene esclusivamente e completamente, sul PC locale.

Exodus offre tutte le principali funzioni ed i servizi di gestione delle criptovalute, a partire dalla visualizzazione a schermo del loro valore di mercato in concomitanza con la rispettiva chiave pubblica.

Grazie a quest'ultima, potrai inviare i token a terzi.

Il fatto che sia un wallet offline, oltre a proteggere i nostri fondi dagli attacchi hacker, permette di ovviare ad un altro problema: che il nostro PC possa essere infettato da malware.

Almeno, operando senza necessità di una connessione internet, si riducono anche i rischi che possa entrare un nuovo malware. Anche se è sempre meglio far lavorare di tanto in tanto un antivirus per evitare che già siano presenti e non ce ne siamo accorti.

Scaricare Exodus wallet

Per scaricare l'ultima versione di Exodus, occorre recarsi sulla pagina ufficiale dove scegliere la versione del wallet light più adatta per il proprio sistema operativo.

Criptovalute supportate

Quali sono le criptovalute supportate da Exodus? L'elenco è davvero lunghissimo, dato che prevede centinaia di risorse crittografiche, dunque riportarlo sarebbe inutile e fuorviante.

Troverai l'elenco completo qui.

Ci limitiamo solo a dire che troverai tutte le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato, quelle in ascesa e quelle di nicchia che magari oggi valgono poco ma che un domani potranno vedere crescere esponenzialmente il proprio valore. E dunque si prestano bene ad una strategia cassettista, detta originariamente “buy and hold“.

Come detto, Exodus è anche un Exchange, quindi troverai i prezzi aggiornati delle criptovalute e i movimenti che hanno compiuti nel corso del tempo.

Caratteristiche specifiche

Vediamo quali sono le caratteristiche specifiche di Exodus.

Come installare Exodus wallet

Dopo essersi assicurati che il Pc sia libero da Malware e Trojan, procedere con l'installazione del wallet offline Exodus da link prima menzionato.

Per i sistemi Windows troverete un file eseguibile .EXE, mentre per Mac e per Linux i file hanno estensione .DMG (file immagine) e .ZIP (file compresso).

Come scegliere criptovalute su Exodus

Riguardo la scelta delle coins occorre cliccare su ‘Settings‘, nel menu in basso a sinistra, e poi su ‘Assets‘.

Di default troverai selezionati Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).

Come ricevere criptovalute su Exodus

A tal fine, bisogna usare l'indirizzo corrispondente alla criptovaluta che si intende trasferire dall'exchange.

Dal menu di sinistra, vai su ‘Wallet‘ dove sono presenti tutti i borsellini elettronici per ogni criptovaluta per la quale è stata attivata la spunta. Poi clicca su ‘RECEIVE‘.

Fatto ciò, ti comparirà l'indirizzo che si può copiare negli appunti cliccando in basso sul primo pulsante a sinistra. Lo userai accedendo all'exchange per trasferire la criptovaluta al destinatario.

Sarà subito possibile visualizzare il saldo aggiornato corrispondente alla criptovaluta. In caso di ritardi nel trasferimento, prova a chiudere e riavviare Exodus. Altrimenti, riavvia proprio il tuo Pc.

Riguardo lo scambio tra criptovalute e valute FIAT, invece, per default Exodus imposta il dollaro americano (USD). Ma anche in questo caso, se vuoi cambiarla, devi andare su ‘Setting', cliccare su ‘Localization‘ e scorrere fino alla valuta FIAT disponibile che prediligiamo.

Come inviare criptovalute da Exodus

Per inviare criptovalute da Exodus occorre sempre andare a cliccare su ‘Wallet‘ nel menu di sinistra, scegliere la criptovaluta da trasferire dal wallet offline all'exchange, e cliccare su ‘Send‘.

Backup dei dati Exodus

I dati di backup di Exodus sono praticamente 3:

password complessa lista delle dodici frasi di recupero ‘Backup Link' acquisito tramite email

Per il backup si consiglia l'upload dei dati sul cloud usando servizi gratuiti come per esempio Dropbox, Google Drive o OneDrive.

Dopo aver eseguito il backup, è consigliabile anche crittografare tutti i dati per evitare che qualcuno riesca ad accedere al cloud a vostra insaputa. A tal fine, un servizio molto consigliato è boxcryptor.

Boxcryptor protegge cartelle e file sensibili sui servizi sopracitati. Come funziona? In pratica crittografa i dati direttamente sul proprio dispositivo per poi sincronizzarli sul cloud provider scelto.

In questo modo, un cybermalintenzionato che accederà al nostro account troverà i file criptati. E dunque, non potrà utilizzarli.

Il servizio è gratuito ma si consiglia la versione a pagamento, che si paga 36,00 euro l'anno (una cifra tutto sommato esigua, pari a 3 euro al mese) per ottenere tutte le funzioni premium. Tra i quali, la possibilità di beneficiare di un numero illimitato di dispositivi, chiavette USB, ecc.

Come ripristinare i dati di Backup di Exodus

Per fare ciò, per esempio quando abbiamo un nuovo Pc e vogliamo trasferire i dati, basta installare Exodus sul nuovo dispositivo, avviarlo e cliccare su ‘restore from backup‘.

Fatto ciò, puoi fare due cose:

utilizzare il ‘backup link' acquisito via email ripristinare integralmente i dati di Backup di Exodus tramite le 12 parole in inglese che vanno a formare la ‘Recovery phrase'

Come visualizzare la chiave privata di Exodus

Per i singoli borsellini presenti su Exodus le chiavi private sono salvate sempre in locale. Utilizzabili solo tramite l'avvio del wallet offline Exodus.

Estrarle e conservarle su altri dispositivi può tornare utile qualora Exodus non dovesse più funzionare. Così possiamo provarci su un altro dispositivo.

I passaggi da seguire sono i seguenti:

Aprire il wallet online

Inserire la password

Premere la combinazione di tasti Ctrl + Shift + D

Seguire il percorso Exodus-> Developer -> Assets

Scegliere la criptovaluta per l'estrazione della chiave privata

Cliccare su Export Private Keys

Mettere le spunte sulle relative conferme fino al completamento dell'operazione

Fatto tutto questo, Exodus genererà una cartella sul desktop del nostro PC. Al suo interno c'è un file con estensione .CSV, che si può aprire con Excel di Microsoft oppure con Apache OpenOffice Calc. La quale contiene:

la lista di indirizzi (ADDRESS)

l'ammontare (BALANCE)

le relative chiavi private (colonna PRIVKEY)

Vantaggi e svantaggi

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare Exodus? Elenchiamoli di seguito.

Vantaggi di Exodus wallet

Userfriendly: viene considerato tra i wallet più facili da usare in assoluto Multi-assets: tantissime criptovalute disponibili, presenti anche valute FIAT Exchange: oltre ad essere un semplice wallet, Exodus funge anche da Exchange di criptovalute Tariffe adeguate in modo automatico: ciò viene incontro agli utenti neofiti che non sanno bene come impostare le tariffe di rete corrette per le transazioni Assistenza completa: è difficile che un wallet di criptovalute arrivi ad un livello di assistenza come quello di Exodus Shopping: Exodus è molto funzionale per acquisti online e offline, laddove è possibile Non richiede download Blockchain: il che porta ad un risparmio di 200-300 Gb di spazio sul proprio Pc

Svantaggi di Exodus wallet

Violabile tramite malwer o keylogger: pur essendo un wallet freddo e per questo, molto più sicuro di quelli online, può essere pur sempre violato mediante malware o keylogger. Un ottimo modo per ovviare a ciò, oltre alla criptare i file come detto nel corso di questa guida, è anche opportuno di tanto in tanto scannerizzare con un antivirus il proprio Pc Poche funzionalità di sicurezza: molti utenti hanno anche criticato l'assenza della autenticazione a 2 fattori o il supporto multi-firma. In effetti è un limite non trascurabile, perché ormai considerati degli standard di sicurezza dati per scontato Non è Open source: una caratteristica che per chi è pratico del linguaggio di programmazione può essere considerata un difetto

Sicurezza

Exodus wallet è sicuro? Giusto che tu ti ponga questa domanda, giacché stiamo parlando dei tuoi cari fondi.

Premesso che tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia non è mai sicuro al 100 per 100, poiché gli hacker trovano sempre nuovi modi per violare i sistemi, per una lotta “guardia e ladri” eterna, è anche vero che Exodus sicuramente è tra i più sicuri wallet in circolazione.

Abbiamo detto, infatti, che si tratta di un wallet offline. Quindi appartiene a quella categoria di portafogli digitali “freddi” e per questo molto sicuri.

Inoltre, con alcuni accorgimenti visti nel corso di questa guida completa su Exodus, abbiamo visto che Exodus wallet sicuro anche crittografando i nostri dati con appositi programmi. Anche perché il rischio potrebbe annidarsi nel nostro Pc con malware e trojan vari ed eventuali.

Tuttavia, il fatto che non ci siano sistemi di sicurezza ormai considerati basilari come l'autenticazione a 2 fattori o il supporto multi-firma, desta sicuramente qualche perplessità.

Giudizio conclusivo

Exodus è un wallet molto utilizzato per le sue caratteristiche principali: facile da usare, tante criptovalute disponibili (scambiabili anche con valute FIAT), sicuro essendo offline, non richiede il download della Blockchain.

Ed ancora, non è esoso se si vogliono attivare i servizi a pagamento, offre un livello elevato di assistenza agli utenti, permette di adoperare le criptovalute per lo shoppling on e off line.

Tra le pecche, viene sottolineata l'assenza di standard di sicurezza ormai basilari come l'autenticazione a 2 fattori, che comunque può essere violato da un malware nel proprio Pc o che non sia particolarmente Open source. In generale, comunque, è consigliabile perché di un livello sopra la media.