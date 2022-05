Decentraland (MANA): Prezzo, Grafici, Andamento e News

Il mondo delle criptovalute e del Metaverso trovano un punto d’incontro con Decentraland, una piattaforma decentralizzata basata su blockchain Ethereum. Questa piattaforma offre a tutti gli iscritti la possibilità di creare esperienze e contenuti in maniera semplice e accessibile a tutti ed accetta come valuta digitale il MANA, una criptovaluta basata su Ethereum che sta aumentando rapidamente il suo valore e che può essere presa in considerazione per scambiare criptovaluta o per acquistare nuovi terreni o contenuti all’interno del mondo virtuale.

Nella guida che segue è possibile visionare l’andamento della valuta MANA, cosa possiamo fare per guadagnare con Decentraland e con MANA, dove comprare la criptovaluta, come conservarla (scegliendo wallet compatibili) e quali sono i pro e i contro di un investimento su questa criptovaluta e in generale su questa piattaforma.

Cos’è Decentraland

Il progetto Decentraland nasce dall’idea di due sviluppatori argentini, Esteban Ordano e Ari Meilich. Dopo due anni di sviluppo, Decentraland vede la luce nel 2017 con la prima vendita di terreni, che di fatto riempie la piattaforma di contenuti, nuovi luoghi virtuali, nuovi digital art (NFT) e molto altro ancora.

A febbraio 2020 Decentraland viene aperto al pubblico ed è subito un grande successo: sempre più persone decidono di comprare MANA Coin per acquisire appezzamenti di terreno o uno qualsiasi dei contenuti digitali messi in vendita (inclusi molti NFT).

La particolarità del progetto sta nel fatto che gli utenti possono muoversi ed esplorare ogni suo dettaglio, interagendo con gli altri in tempo reale e acquistando spazi e oggetti di ogni tipo esattamente come farebbero nel mondo fisico.

Gli stessi avatar sono modificabili in ogni loro aspetto, permettendo quindi agli utenti di esprimere al meglio la propria personalità anche sulla piattaforma. Ogni oggetto da collezione di Decentraland, inoltre, viene classificato in base al suo livello di diffusione (da “comune”, ossia superiore a 100.000 unità, a “unico”).

Su Decentraland vengono utilizzati due token: MANA, il token principale del progetto, che segue lo standard ERC-20 di Ethereum, e LAND, che segue lo standard ERC-721.

Prezzo e Andamento di MANA Oggi

Come abbiamo visto, MANA è la criptovaluta utilizzata all’interno del metaverso Decentraland. Visto che questa piattaforma è a tutti gli effetti un mondo virtuale dove aziende, persone e grandi marchi decidono di realizzare contenuti a tema, la sua valutazione aumenterà nel tempo con l’aumentare degli utenti desiderosi di visitare le zone d’intrattenimento presenti su Decentraland.

Ecco un grafico aggiornato in tempo reale per conoscere la quotazione di MANA Coin in ogni momento della giornata.

Dove Comprare MANA Coin

MANA Coin non è disponibile come le altre criptovalute già analizzate, in quanto legata saldamente alla piattaforma su cui opera. Possiamo quindi convertire i Dollari USA e gli Euro in MANA direttamente sul Marketplace di Decentraland e utilizzare i MANA ottenuti per comprare lotti di terreno (chiamati anche LAND, basati anch’essi su un token Ethereum), acquistare intere proprietà (chiamate “Estates"), NFT o comprare indossabili per il proprio avatar.

Questo significa che difficilmente si potranno conservare MANA Coin nell’attesa che aumenti il valore della criptovaluta: l’aumento del valore del MANA corrisponderà infatti a un aumento dei prezzi all’interno della piattaforma Decentraland, che annullerà qualsiasi vantaggio dal punto di vista dell’investitore.

A questo aggiungiamo che una parte della valuta MANA utilizzata per gli acquisti (tramite commissioni) non viene “rimessa in circolo", ma viene bruciata per tenere a bada l’inflazione virtuale all’interno della piattaforma: questi meccanismi la rendono una criptovaluta da spendere subito, non appena si effettua il cambio.

Gli asset di Decentraland sono in vendita anche su OpenSea: su questa famosa piattaforma è possibile trovare aste per i terreni LAND e altri contenuti interessanti. Inoltre, è possibile utilizzare anche altre criptovalute (come Ethereum, per esempio) per portare a termine la transazione.

Altre valide piattaforme sulle quali si possono acquistare MANA come token Ethereum sono le seguenti.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Come investire in MANA Coin

In alternativa è possibile investire in MANA e in Decentraland utilizzato i CFD sul valore della criptovaluta, che può diventare un metodo molto interessante per guadagnare con questa piattaforma senza possedere realmente valuta MANA. Tra i migliori siti di trading dove è possibile investire in MANA troviamo eToro*, ad esempio.

Investendo su un sito di questo tipo sul valore della criptovaluta MANA e sul progresso della piattaforma Decentraland sarà possibile guadagnare senza dover far parte del progetto e senza nemmeno avere un account sul Metaverso.

Valore MANA/Euro

Sulle piattaforme dove è possibile acquistare MANA è possibile utilizzare sia i Dollari statunitensi sia gli Euro per portare a termine le transazioni. Se non si sa con precisione quanti Euro servono per comprare MANA, un convertitore come quello presente qui in basso può essere molto utile.

Grazie a questo pratico tool di conversione si può infatti fare un rapido cambio tra MANA e Euro e conoscere così la somma da utilizzare per questo tipo di investimento.

Come Guadagnare con Decentraland (MANA)

Ci sono vari metodi per guadagnare con Decentraland e con la sua criptovaluta MANA. I metodi visti per questa criptovaluta sono abbastanza diversi rispetto a quelli relativi ad altre criptomonete, visto che la maggior parte dei metodi efficaci di guadagno è legata alla presenza dell’investitore nel metaverso (ad eccezione degli investimenti in CFD).

Per investire con oculatezza sarà necessario comprare qualcosa che possa aumentare di valore nel tempo. A tal proposito conviene convertire la criptovaluta MANA in LAND, ossia appezzamenti di terreno. LAND è un token Ethereum a tutti gli effetti e vale quindi come certificato di possesso del terreno: un giorno il terreno virtuale acquistato sulla piattaforma potrebbe valere abbastanza da far guadagnare qualcosa sull’investimento iniziale. Unendo più LAND, come anticipato in precedenza, si diventerà proprietari di Estates, dei quartieri digitali su cui sarà possibile costruire di tutto.

Da possessori di LAND o Estates è possibile affittare il terreno virtuale in nostro possesso e guadagnare MANA da reinvestire in altri terreni o in altre attività. Se il terreno virtuale aumenta di valore, poi, è anche possibile rivenderlo e guadagnare cifre via via sempre più elevate in base alla posizione del lotto, all’attività presente su di essa o alla vicinanza a determinate attività o centri d’intrattenimento.

Un altro metodo di guadagno su Decentraland è rappresentato dagli NFT. Gli artisti virtuali vendono le loro opere d’arte digitale (detta anche cryptoarte) sulla piattaforma e, dietro pagamento di una somma di MANA, si può diventare proprietari di quadri digitali e NFT unici nel loro genere. Con il passare del tempo, gli NFT acquistati potranno essere rivenduti su Decentraland o su altre piattaforme dedicate agli NFT, così da guadagnare MANA, Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute.

Per quanto riguarda l’attività di mining, è bene sapere che MANA è basata sull’algoritmo di consenso Proof of Stake, motivo per cui non può essere minata (come accade invece per le crypto con algoritmo di consenso Proof of Work).

Wallet Raccomandati per MANA Coin

Essendo basato sui token di Ethereum, è possibile conservare i token MANA, LAND o NFT di Decentraland su tutti i wallet compatibili con Ethereum.

Per quanto riguarda la tipologia degli hot wallet, i migliori per conservare i token generati su Decentraland sono i seguenti.

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Se invece si preferisce utilizzare un cold wallet per conservare gli investimenti in Decentraland, consigliamo di scegliere uno dei seguenti dispositivi hardware.

Anche in questo caso è possibile scegliere il modello migliore per le proprie necessità specifiche tra quelli presenti e conservare le chiavi private lontano da Internet e dagli hacker.

Pro e Contro di Decentraland (MANA)

Vediamo nello specifico i vantaggi e svantaggi di Mana:

basata sul Metaverso : ormai sempre più aziende e investitori si stanno avvicinando al Metaverso, offrendo contenuti pubblicitari, lavori digitali, eventi, spettacoli e molto altro ancora all’interno di un universo digitale in piena espansione;

: ormai sempre più aziende e investitori si stanno avvicinando al Metaverso, offrendo contenuti pubblicitari, lavori digitali, eventi, spettacoli e molto altro ancora all’interno di un universo digitale in piena espansione; altamente inflativo : visto che una parte delle criptovalute viene bruciata per le transazioni, che la quantità di criptovaluta è limitata e che MANA viene subito reinvestita in LAND o in altri token il valore non potrà che crescere con il passare del tempo, diventando presto un punto di riferimento per chiunque voglia vivere nel Metaverso;

: visto che una parte delle criptovalute viene bruciata per le transazioni, che la quantità di criptovaluta è limitata e che MANA viene subito reinvestita in LAND o in altri token il valore non potrà che crescere con il passare del tempo, diventando presto un punto di riferimento per chiunque voglia vivere nel Metaverso; progetto comunitario : possedere MANA dà diritto a prendere parte al direttivo della piattaforma, dove vengono votate le nuove funzionalità;

: possedere MANA dà diritto a prendere parte al direttivo della piattaforma, dove vengono votate le nuove funzionalità; basata su Ethereum: Decentraland mostra tutti i vantaggi di Ethereum anche all’interno di un mondo virtuale 3D, con NFT su opere d’arte digitali e su vestiario per gli avatar. Chi ha investito con successo su Ethereum può considerare l’idea di investire su un progetto molto promettente come Decentraland.

Purtroppo anche un progetto così promettente presenta degli svantaggi di cui tenere conto prima di procedere all’investimento. I principali svantaggi di Decentraland e della criptovaluta MANA sono:

commissioni sulle transazioni : ogni transazione in MANA ha un costo in transazioni che “brucia" criptovaluta, che non potrà mai più essere utilizzata per acquisti e per scambio. Questo tiene alto il valore della criptovaluta ma riduce i margini d’accesso alla criptovaluta.

: ogni transazione in MANA ha un costo in transazioni che “brucia" criptovaluta, che non potrà mai più essere utilizzata per acquisti e per scambio. Questo tiene alto il valore della criptovaluta ma riduce i margini d’accesso alla criptovaluta. criptovaluta fortemente legata alla piattaforma : di fatto non è possibile utilizzare MANA fuori dalla piattaforma Decentraland, nonostante si tratti di una criptovaluta a tutti gli effetti. Essa va utilizzata all’interno della piattaforma e utilizzata per comprare LAND o NFT.

: di fatto non è possibile utilizzare MANA fuori dalla piattaforma Decentraland, nonostante si tratti di una criptovaluta a tutti gli effetti. Essa va utilizzata all’interno della piattaforma e utilizzata per comprare LAND o NFT. supporto scarso sui siti di exchange: come visto in alto sono pochi i siti di exchange che permettono l’acquisto diretto di criptovaluta, visto che essa è legata all’uso sulla piattaforma Decentraland.

Conviene sempre tenere bene a mente questo tipo di limitazioni quando si acquista MANA o si decide di investire in Decentraland.

Pro Contro Pro Basata sul Metaverso

Altamente inflativo

Progetto comunitario

Basata su Ethereum Contro Commissioni sulle transazioni

Criptovaluta fortemente legata alla piattaforma

Supporto scarso sui siti di Exchange

Conclusione

Decentraland è a tutti gli effetti un mondo virtuale da conquistare, una sorta di nuovo Far West: esso è infatti diventato in poco tempo terreno fertile per aziende, artisti, creatori di contenuti e sviluppatori di giochi e applicazioni, pronti a sfruttare la potenza della rete Ethereum per creare nuovi token e nuove opere.

La criptovaluta MANA è la valuta utilizzata sulla piattaforma per acquistare terreni (LAND) ma anche indossabili, NFT di artisti più o meno famosi e biglietti agli eventi virtuali tenuti su uno dei quartieri forniti dalla piattaforma. Essa è utilizzata anche per fornire lavoro a dipendenti virtuali, che riceveranno uno stipendio in MANA.

Per gli investitori è consigliabile investire direttamente all’interno della piattaforma, accumulando token Ethereum dal valore assicurato nel tempo e utilizzando il token MANA il prima possibile, senza conservarlo a lungo. Per gli investitori classici c’è sempre la strada degli CFD, strumenti validi per investire sul futuro di Decentraland senza dover acquistare MANA o altri token.

Domande Frequenti su Decentraland (MANA) Come si calcola il guadagno in MANA? Il guadagno in MANA può essere calcolato utilizzando il convertitore o il grafico dei prezzi presente nella seguente guida. Al momento in cui scriviamo un MANA vale circa 2€ e il valore è destinato ad aumentare. Con MANA si pagano le tasse? In Italia pagare le tasse sulle criptovalute è complicato, conviene in questi casi rivolgersi sempre ad un commercialista esperto del settore per poter dichiarare anche le proprietà digitali (LAND) presenti su Decentraland. Quando conviene comprare MANA? Conviene comprare MANA ogni volta che vogliamo interagire su Decentraland, visto che ogni cosa che vogliamo fare sulla piattaforma presenta dei costi gestibili con questa criptovaluta. Ancor prima di iniziare quindi scegliamo un buon wallet e procediamo al cambio in MANA. Quando conviene vendere MANA Coin? Se abbiamo dei token MANA conviene venderli il prima possibile, così da poterli convertire in beni dal valore assicurato (come LAND e ESTATE) o in NFT. Non conserviamo MANA in attesa che aumenti di valore: i prezzi su Decentraland cresceranno di conseguenza, quindi diventerà inutile conservare questa criptovaluta. MANA Coin genera reddito? Essendo totalmente basata su un Metaverso è difficile dire se accumulare MANA e spenderli in Decentraland generi reddito dimostrabile. Come detto sopra conviene contattare un commercialista aggiornato e chiedere aiuto dal punto di vista fiscale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.