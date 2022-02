Coinhouse crypto: come funziona (recensione e opinioni)

Gli utenti che intendono investire in criptovalute ma non hanno l’esperienza necessaria per poter valutare dove spendere i propri soldi possono affidarsi ai programmi di investimento di Coinhouse, un affermato broker francese specializzato in criptovalute che vanta molti anni d’esperienza sulle spalle e offre svariati piani di investimenti in criptovalute, così da poter trovare quello più adatto alle necessità di qualsiasi investitore.

Nei capitoli che seguono vi sveleremo tutte le caratteristiche che rendono Coinhouse una delle migliori aziende dove iniziare ad investire in criptovalute, mostrandovi come iscriversi al servizio, quali criptovalute sono supportate dall’azienda e quale piano d’investimento scegliere tra quelli offerti.

Cos’è Coinhouse

Coinhouse è un affermato broker francese che dal 2015 opera nel mercato europeo e offre il proprio servizio a oltre 350.000 clienti in tutto il continente. Obiettivo dichiarato della casa francese è infatti quello di rendere le criptovalute accessibili a tutti, senza dover impazzire tra valori altalenanti delle criptomonete, consigli social poco chiari e aziende che promettono guadagni esorbitanti senza offrire nessuna vera esperienza nel campo degli investimenti.

Grazie all’assistenza degli esperti di Coinhouse avrai la possibilità di costruire il tuo piano investimenti in criptovalute più adatto al tuo profilo e attento alle tue necessità, così da spendere il giusto senza strafare e senza finire vittima delle false promesse tipiche del settore.

Come funziona Coinhouse

Utilizzare Coinhouse è davvero molto semplice, visto che per l’iscrizione è sufficiente fornire alcuni dati personali (necessari per verificare l’identità dell’investitore), un semplice indirizzo email e un metodo di pagamento valido.

Per completezza d’informazione è disponibile anche un capitolo dedicato alle commissioni applicate da Coinhouse, così da avere subito chiaro qual è la quota che l’azienda trattiene per portare a termine le transazioni finanziare.

Come iscriversi

Per iscriversi al servizio Coinhouse è necessario aprire la pagina di registrazione, inserire l’indirizzo email utilizzato a livello personale (niente email temporanee o email prestate) e, dopo aver premuto sul tasto Create account, fornire tutti i dati necessari per portare a termine la creazione del nuovo account.

Prima di iscriversi è possibile anche leggere i termini d’uso del servizio e la politica sulla privacy, così da poter valutare attentamente la bontà del servizio e come verranno trattati i dati personali forniti all’azienda durante la fase di registrazione.

I dati personali da fornire per usare la piattaforma

Per poter aprire un conto su Coinhouse è necessario fornire documento d’identità leggibile e valido, una fotografia (un selfie del cliente con una nota scritta a mano) o un video del cliente, un

indirizzo e-mail valido, il numero di telefono valido, l’indirizzo di residenza principale, informazioni su reddito, lavoro e patrimonio ed infine coordinate bancarie IBAN. Se si vuole aprire un conto cliente congiunto, documenti identici possono essere richiesti all’altro titolare del conto.

La natura o il formato di questi documenti (immagine, documento PDF etc.) è evolutiva nel tempo, ma nella maggior parte dei casi è sufficiente preparare tutto l’occorrente in formato PDF per terminare velocemente la procedura di verifica.

I metodi di pagamento

Coinbase supporta come metodi di pagamento le carte di credito (Carte Bleu, VISA e Mastercard) e i bonifici bancari. Al momento della scrittura di questo articolo non è previsto il supporto ad altre piattaforme di pagamento (come per esempio PayPal).

Per gli utenti che non vogliono inserire la propria carta all’interno del servizio consigliamo di affidarci ai bonifici bancari, sicuri e tracciabili in qualsiasi momento della giornata.

Le commissioni su Coinhouse

Il conto Coinhouse può essere aperto senza costi iniziali, qualsiasi sia il piano di investimento scelto al momento della sottoscrizione. I principali costi di commissione e le commissioni gratuite applicate dal servizio sono:

Commissioni di acquisto di criptovalute in euro con carta di credito: 3,49%

Commissioni per l’acquisto o la vendita di criptovalute (diverse da EUR-L e stablecoins) in euro tramite bonifico bancario: a partire da 2,49%

Commissioni di conversione tra criptovalute (senza EUR-L): 1%

Commissioni di conversione tra criptovalute (con EUR-L): 1,49%

Commissioni di vendita di EUR-L in euro tramite bonifico bancario: 1,49%

Commissioni di deposito delle criptovalute: gratuito

Commissioni per il trasferimento di criptovalute ad un portafoglio esterno: Tassa Minage + minimo tra {il valore in euro dell’importo della criptovaluta prelevata moltiplicato per lo 0,1%; 10 euro}, con una commissione minima di 1,25 euro

Commissioni per la custodia di criptovalute: gratuito

Altri servizi speciali dedicati ai grandi gruppi finanziari e agli esperti di criptovaluta sono disponibili su richiesta solo sui conti Premium, Platinum e Business.

Coinhouse exchange: criptovalute disponibili

Chi sceglie un servizio crypto di qualità è necessario che sia presente il supporto al maggior numero possibile di criptovalute, così da poter diversificare gli investimenti e iniziare a guadagnare. Le criptovalute supportate a Coinhouse sono le seguenti:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Uniswap (UNI)

Aave (AAVE)

Polkadot (DOT)

Chainlink (LINK)

MakerDAO (Maker)

Tezos (XTZ)

Cosmos (ATOM)

Avalanche (AVAX)

Litecoin (LTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Cardano (ADA)

Sono presenti tutte le principali criptovalute, il che significa che è possibile diversificare l’investimento cercando di guadagnare dall’aumento di valore di numerose criptovalute, selezionando quelle con il maggior rendimento nel corso degli ultimi mesi o puntando su quelle in forte crescita.

Chi è interessato può visionare tutte le criptovalute supportate da Coinhouse nella pagina delle criptovalute.

I piani di investimento Coinhouse

Come accennato anche nei capitoli precedenti è possibile sottoscrivere vari piani di investimento per accedere ai servizi di Coinhouse, così da poter soddisfare le esigenze di investimento di qualsiasi cliente o gruppo. Attualmente sono disponibili i piani d’investimento Classic, Premium, Platinum e Business.

Classic

Il conto di partenza per i clienti privati è il conto Classic, che fornisce tutti gli strumenti per iniziare ad investire nelle criptovalute. Con questo conto avremo a disposizione un conto sicuro dove conservare le criptovalute, la tecnologia più affidabile presente sul mercato per proteggere l’accesso al sito e alle app, un’interfaccia semplice ed intuitiva e la possibilità di contattare un operatore specializzato al servizio d’assistenza (con sede in Francia).

Il servizio risponde ai più requisiti di conformità delle normative francesi ed europee ed è assicurato da MMA.

Premium

Con il conto Premium otterremo tutti i vantaggi già visti sul conto Classic uniti a servizi aggiuntivi, commissioni ridotte e contenuti esclusivi.

Tra i servizi esclusivi forniti troviamo: accesso esclusivo al portafoglio di attivi di potenziale elevato, ricezione in anteprima le notifiche e analisi approfondite in prima persona (attraverso i canali dedicati), consultazione gratuita con un avvocato fiscalista, accesso alle guide accuratamente realizzate dagli esperti di Coinhouse, linea telefonica dedicata agli utenti Premium e accesso ai corsi di formazione su cripto e blockchain a tariffe scontate.

Per accedere al conto Premium è sufficiente investire più di 50.000 euro su Coinhouse e fissare un appuntamento nell’area personale con un consulente. Lo stato Premium è disponibile per tutti i clienti a una quota annuale di 468€ IVA inclusa.

Platinum

I servizi offerti dal conto Premium non sono sufficienti per il tipo di investimenti che vogliamo effettuare? In questo caso è possibile dare un’occhiata al conto Platinum, il top per gli utenti privati che sanno come investire e vogliono ottenere solo il massimo del rendimento.

Con il conto Platinum otterremo, oltre ai vantaggi già visti sul conto Premium, i seguenti vantaggi:

Un consulente personale dedicato

Accesso in anteprima ai nuovi prodotti Coinhouse

Tariffe ridotte (a partire da 200.000 euro di investimento)

Bilanci degli investimenti per semplificare le dichiarazioni fiscali

Per ottenere l’accesso a questo tipo di conto è necessario investimenti che superano i 100.000 euro all’anno sulla piattaforma; se rientriamo in questo scenario non dobbiamo far altro che accedere alla nostra area personale e fissare un appuntamento con un consulente, che provvederà a sbloccare tutti i vantaggi previsti da questo tipo di conto.

Business

Chi gestisce un’impresa specializzata in investimenti o fornisce supporto ad un gruppo di investitori può aprire direttamente un conto Business, il conto riservato alle partite IVA che fornisce servizi di alto livello per investire nelle criptovalute e negli altri asset finanziari presenti sui principali mercati.

Con un conto Business è possibile ottenere un sistema di pagamenti e incassi dei fornitori per lo scambio di criptovalute, transazioni veloce e sicure, operazioni di tesoreria (per investire correttamente la liquidità aziendale), strategie personalizzate in base al tipo d’azienda e al rendimento richiesto, l’accesso ad un consulente dedicato, supporto tecnico potenziato, formazione Blockchain & crypto (su richiesta) e soluzioni avanzate basate su multi-firma (offerte da Coinhouse Custody Services).

Le opinioni su Coinhouse

Coinhouse è attualmente una delle migliori aziende europee su cui è possibile puntare per investire in criptovalute in tutta sicurezza, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative per lo scambio delle criptovalute e di tecnologie all’avtenere al sicuro le criptomonete all’interno di un e-wallet digitale completo e facile da utilizzare.

Coinhouse è tra le migliori scelte per chi vuole iniziare a investire in criptovaluta, con un quadro delle commissioni chiaro, un’assistenza sempre disponibile e la possibilità di riconvertire le criptovalute in denaro contante in maniera semplice.

Chi ama controllare la disponibilità del proprio wallet anche quando è fuori casa è possibile scaricare l’app di Coinhouse su iPhone direttamente dall’Apple App Store.

Domande frequenti su Coinhouse Coinhouse è sicuro come wallet crypto? Coinhouse è un’azienda sicura su cui conservare le proprie criptovalute, visto che su tutti i piani di investimento viene fornito un elevato livello di affidabilità e sicurezza, senza dimenticare che è possibile sempre accedere alla consulenza di esperti del settore della criptovaluta, in grado rispondere a tutte le esigenze o alle domande. Posso acquistare criptovaluta usando PayPal? Al momento della stesura dell’articolo Coinhouse non supporta PayPal come metodo di pagamento per acquistare le criptovalute. Tra i metodi di pagamento forniti consigliamo di utilizzare i bonifici bancari, che offrono anche commissioni più basse. Coinhouse dispone di un app per smartphone? Coinhouse è disponibile come app mobile sui dispositivi iPhone, scaricabile direttamente dall’Apple App Store. Al momento della scrittura di questo articolo non è presente un’app dedicata per gli smartphone Android, ma il sito è così semplice e ben strutturato da essere accessibile da qualsiasi browser moderno, inclusi i browser per Android (come Google Chrome). Quali documenti servono per verificare l'identità? Per accedere al servizio è necessario tenere a portata di mano un documento d’identità valido (carta d’identità elettronica o passaporto), effettuare una foto con una nota o girare un video di presentazione (come sistema di verifica dell’identità). Per completare la registrazione è necessario fornire anche un indirizzo e-mail valido, il numero di telefono valido, l’indirizzo di residenza principale, informazioni su reddito, lavoro e patrimonio ed infine coordinate bancarie IBAN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.